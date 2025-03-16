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台積電擴大對美投資 曹興誠：台美外交可「直達天聽」是重大突破
晶圓代工廠台積電將對美國再投資至少1000億美元（約新台幣3.29兆元），聯電前董事長曹興誠今天表示，這筆巨額投資加深美台已有的經濟合作關係，台積電董事長魏哲家與美國總統川普以後可隨時溝通，讓台灣對美外交可「直達天聽」，這是台美外交上的重大突破。
曹興誠在臉書（Facebook）發文指出，魏哲家3日與川普（Donald Trump）在白宮會晤，宣布在現有對美國的650億美元投資之外，再加碼投資1000億美元。川普盛讚魏哲家為當時房內最重要的人，並指出台積電的晶片生產為美國未來人工智慧（AI）產業發展的基礎。
曹興誠說，這件事為美台關係帶來了重大突破，既然台積電的生產攸關美國AI產業的前途，維護台積電的安全就成為美國核心利益，美國當然不容中共武力犯台。
他強調，台積電對美國的巨額投資，讓美國、台灣成為重要的技術合作夥伴，加深了美台已有的經濟合作關係。
曹興誠提到，美國投資界領袖如巴菲特（WarrenBuffett），過去由於台灣地緣政治上的風險，不敢投資台積電。台積電生產基地多元化，地緣風險降低，將能增加世界各地投資機構對投資台積電的興趣，有助於台積電未來持續的成長。
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