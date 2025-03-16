快訊

承諾跳票？競選時宣稱「24小時結束俄烏戰爭」 川普：我只是在諷刺

F1／首站冠軍車手諾里斯傳明早入境台灣 林帛亨：能不能堵到靠燒香了

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電擴大對美投資 曹興誠：台美外交可「直達天聽」是重大突破

中央社／ 台北16日電
聯電創辦人曹興誠。圖／聯合報系資料照片
聯電創辦人曹興誠。圖／聯合報系資料照片

晶圓代工廠台積電將對美國再投資至少1000億美元（約新台幣3.29兆元），聯電前董事長曹興誠今天表示，這筆巨額投資加深美台已有的經濟合作關係，台積電董事長魏哲家與美國總統川普以後可隨時溝通，讓台灣對美外交可「直達天聽」，這是台美外交上的重大突破。

曹興誠在臉書（Facebook）發文指出，魏哲家3日與川普（Donald Trump）在白宮會晤，宣布在現有對美國的650億美元投資之外，再加碼投資1000億美元。川普盛讚魏哲家為當時房內最重要的人，並指出台積電的晶片生產為美國未來人工智慧（AI）產業發展的基礎。

曹興誠說，這件事為美台關係帶來了重大突破，既然台積電的生產攸關美國AI產業的前途，維護台積電的安全就成為美國核心利益，美國當然不容中共武力犯台。

他強調，台積電對美國的巨額投資，讓美國、台灣成為重要的技術合作夥伴，加深了美台已有的經濟合作關係。

曹興誠提到，美國投資界領袖如巴菲特（WarrenBuffett），過去由於台灣地緣政治上的風險，不敢投資台積電。台積電生產基地多元化，地緣風險降低，將能增加世界各地投資機構對投資台積電的興趣，有助於台積電未來持續的成長。

台積電 川普 曹興誠 美國 魏哲家

延伸閱讀

台中罷藍委許維智勤走客廳 曹興誠：手中的票就是我們的牌

曹興誠獻花「合體」葉春蓮 要帶動罷免傅崐萁熱潮

【重磅快評】同樣是捐款 曹興誠與黃仁勳的差別

1500萬捐款有6版本 翁曉玲回擊：曹興誠沒捐款卻死不認錯

相關新聞

輝達GB300將亮相 分析：代工廠議價能力轉弱「僅台積電有能力漲價」

輝達17日將舉行的GTC技術大會，有望發表新一代人工智慧（AI）伺服器GB300。分析師指出，在地緣政治影響下，供應鏈赴...

台積電擴大對美投資 曹興誠：台美外交可「直達天聽」是重大突破

晶圓代工廠台積電將對美國再投資至少1000億美元（約新台幣3.29兆元），聯電前董事長曹興誠今天表示，這筆巨額投資加深美...

輝達GTC大會明登場 量子日台灣夜市6大亮點一次看

輝達（NVIDIA）將於17日至21日在美國舉行GTC技術大會，是人工智慧（AI）與加速運算領域盛會，外界高度關注，今年...

台積電合資進駐英特爾 法人：五大難點需克服

台積電（2330）傳出擬與輝達（NVIDIA）、AMD、Broadcom合資運營英特爾（Intel）晶圓廠，法人機構指出...

關稅抵擋不了AI大趨勢 後市聚焦AI應用發展

在美國加徵關稅、美中貿易戰、大陸開源AI等議題衝擊下，第1季全球股市震盪，為讓投資人掌握2025年市場變化，永豐金證券舉...

陳立武接掌英特爾 薪酬逾22億元

肩負振衰起敝重任的英特爾新執行長陳立武，若得以在未來幾年達成績效目標，將賺進整體價值約六千九百萬美元（新台幣約廿二點七億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。