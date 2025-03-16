輝達GTC大會明登場 量子日台灣夜市6大亮點一次看

輝達（NVIDIA）將於17日至21日在美國舉行GTC技術大會，是人工智慧（AI）與加速運算領域盛會，外界高度關注，今年除了輝達執行長黃仁勳主題演講、新一代AI晶片以及舉辦首屆「量子日」活動外，台灣夜市文化躍登GTC舞台，也成為熱門話題之一。

輝達GTC（GPU Technology Conference）大會於2009年首次舉辦，原本主題聚焦繪圖處理器（GPU）在遊戲和高效能運算中的角色，隨著AI與深度學習逐漸興起，輝達開始把GPU定位為AI運算的核心工具，GTC也成為全球AI開發者的年度重要聚會。

今年GTC有1000多場會議、2000名講者和近400家參展廠商，估計將有2萬5000名與會者親赴現場，還有30萬人線上參加。盤點全球矚目的輝達GTC大會共有6大值得期待的亮點。

輝達執行長黃仁勳主題演講將帶給全球哪些驚奇？

黃仁勳將於台灣時間3月19日凌晨1時在SAP Center發表主題演講，介紹改變世界的AI和加速運算技術。通常這場主題演講是GTC的重頭戲，外界預期他將揭曉新產品或新技術，為投資者和產業界提供輝達未來策略的指引。

黃仁勳日前表示，「AI正在改寫可能性的極限，將昨日的夢想化為今日的現實」，今年GTC將展示目前實體AI、代理型AI和科學探索領域的突破性進展。

黃仁勳今年1月來台宴請供應鏈夥伴時指出，輝達和台積電具有長期友誼，雙方正在共同創造新的市場及機會，例如機器人、自動駕駛汽車。他過去演講曾多次提到機器人在AI領域的重要性，預料也將成為今年GTC話題之一。

GTC將發表哪些新一代AI晶片？

外界認為，今年GTC將發表GB300系列伺服器、矽光子共同封裝技術（CPO）交換器，以及下一代GPU平台Rubin、中央處理器（CPU）平台Vera的更多細節，展示新一代AI晶片的威力。

隨著AI晶片效能越來越強，能耗越來越高，散熱方案也更顯重要，GB300預計採用更高效的液冷技術，可能讓傳統風冷技術退出市場。

外資指出，GB300採用新的GPU插槽設計，將在每顆GPU和CPU採用分離式冷板設計，並導入體積更小的NVQD新型散熱接頭，取代現有GB200採用冷板模組與快換接頭（UQD）相連的方式。

GB300也有望採用更先進的光通訊模組，並將安裝在伺服器內的備援電池模組（Backup Battery Unit，BBU）、提供短期快速供電的超級電容列為標配，可大幅提升穩定性與AI運算效能。

「量子日」初登場 科技大咖與會將擦出什麼樣火花？

輝達將於3月20日在GTC舉辦首屆量子日，量子運算產業的領導者將於當地時間早上10時至12時與黃仁勳對談，就量子運算的現狀和未來提供見解。此次量子日與會者包括D-Wave執行長巴拉茨（AlanBaratz）、Atom Computing執行長布倫（Ben Bloom）等。

傳統電腦運作方式是透過位元（bits）來處理資訊，每個位元狀態是0（關）或1（開），只能選擇其中一種狀態，而量子電腦使用的是量子位元（qubits）。量子電腦目前的主要挑戰是量子位元的穩定性，因為它不易控制且容易出錯。

黃仁勳先前表示，將「非常有用的量子電腦」推向市場，可能需要15到30年的時間。Google對量子運算5年內實現商用表示樂觀；IBM則預測，量子電腦大規模投入實際應用時間是2033年。

輝達在機器人領域有什麼進展？

黃仁勳看好未來2到3年，人形機器人技術將有明顯突破，未來實體AI將以機器人呈現。研調機構集邦科技指出，人形機器人將成美國和中國較勁新戰場。

輝達對機器人的重視程度，從台廠參與GTC將展示的技術可以看出一些端倪。工業電腦廠新漢將在GTC發表全球首款搭載NVIDIA Jetson AGX Orin模組的DualEtherCAT AI機器人控制器，內建新漢自研的即時作業系統，支援雙重EtherCAT Master架構，可提升機器人應用效能。

另一家工業電腦廠研華將在GTC工業AI、醫療與生命科學兩大展區設立攤位，展示邊緣運算AI解決方案，包含生成式AI邊緣系統、服務型引導機器人及醫療AI設備3大主軸。

黃仁勳最愛 GTC打造台灣夜市文化

黃仁勳對台灣夜市文化讚不絕口，今年1月來台時即使行程滿檔，仍抽空前往通化夜市，光顧最鍾愛的水果攤並給老闆娘紅包，引起民眾圍觀、爭相拍照。

今年GTC大會現場將有夜市相關活動，輝達邀請來自20家當地商家與職人的街頭美食與手工藝品，打造「GTC夜市」。至於有哪些類型的商家，輝達並未事先公布，與會者只能到現場親自體驗。

台廠供應鏈積極參與 光寶科、仁寶GTC首度亮相

今年參與GTC的台灣廠商超過20家。次高等級的鑽石級贊助商有4家台廠，包括鴻海、廣達旗下雲達、華碩、台達電。白金級贊助商有技嘉、微星，金級贊助商包括英業達、光寶科、和碩，銀級贊助商包括仁寶、聯發科、神達、趨勢科技等。

光寶科、仁寶為今年首度參加GTC，與輝達合作密切的晶圓代工廠台積電，今年被列為特別贊助商（ALa Carte）；至於鴻海今年首次成為GTC鑽石級贊助商，參展規模較2024年擴大數倍。

其餘參加GTC台廠尚包括凌華、研華、華擎、勤誠、廣運、新漢、緯創、緯穎等，涵蓋機器人、主機板、機殼、AI伺服器等領域。