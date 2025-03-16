矽谷創業加速器Plug and Play插旗台灣 5月啟動

總部位於矽谷的大型創業加速器Plug and Play宣布正式在台灣桃園成立據點，Plug and Play副總裁羅特今天在台灣新創展演日首度公開這項消息，這項計畫預計於5月啟動，將矽谷創新模式引進台灣，盼培育獨角獸。

美國非營利組織Taiwan Next基金會今天在Plug andPlay舉行台灣新創展演日。羅特致詞宣布Plug and Play即將進入台灣，計畫已籌備一年半之久，將在5月正式啟動。

Plug and Play是全球知名的創業加速器，也是全球最大創投機構之一，在全球超過60個城市設有據點，核心業務包括加速器計畫、企業創新、風險投資。

羅特（Johannes Rott）今天在場邊接受中央社訪問進一步談及台灣布局，表示有考量過地緣政治問題，但並不過於擔心，看見台灣市場的巨大潛力，因此決定積極投入。

他指出，台灣充滿創業精神，從台積電及其他半導體企業的成功，可以看出台灣半導體產業規模龐大，且擁有大量勤奮且專業的優秀人才，還有許多傑出的創辦人。

他並表示，Plug and Play經過一年半對台灣市場的評估，現在已做好準備，一開始主要關注人工智慧物聯網（AIoT），還有像是智慧移動、及機器人技術等領域。

至於據點考量，羅特表示，選擇桃園，除了當地政府的支持之外，也看中地理位置的便利性，當地有機場、基礎建設完善，距離台北車程不到1小時。

至於在台人力，羅特說，已有2名成員在台灣進行統籌，也希望在台灣當地招募員工。

羅特並指出，將設法把Plug and Play在矽谷和全球的運作模式原汁原味引進台灣，「希望能夠複製我們在全球64個據點的成功經驗，將這個模式帶到台灣，進一步強化當地創業生態系」。

羅特說，Plug and Play在台據點，將以台灣新創公司為重點，「幫助他們從零開始，逐步發展到數億美元規模，甚至成為獨角獸企業。」獨角獸企業（Unicorn）是指成立不到10年，但估值10億美元以上，又未在股票市場上市的科技創業公司。

羅特也提到，幫助台灣新創的同時，也希望將國際新創公司帶進台灣，幫助國際新創公司在台灣拓展業務，促進市場發展與國際合作。

對於短期和中期計畫，羅特指出，5月啟動計畫之後，每年預計培訓2個批次新創團隊，每個批次將會有10至15家新創團隊在桃園接受訓練，也會將新創團隊帶到矽谷參加展演等活動，幫助台灣新創鏈結矽谷，並希望透過Plug and Play的資源與人脈，促進台灣創業生態系進一步成長。