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台灣新創赴矽谷大型創業加速器展演 聚焦AI應用

中央社／ 舊金山15日專電

美國非營利組織Taiwan Next基金會今天在矽谷知名創業加速器Plugand Play舉辦台灣新創展演，首家獲輝達投資的台灣新創「宇見智能」（MetAI）介紹公司針對半導體晶圓廠打造AI數位孿生成為亮點之一。

輝達（Nvidia）GTC大會即將在17日登場，台灣約15家新創團隊受邀與會，部分團隊今天在矽谷大型創業加速器Plug and Play展演技術，吸引眾多創投和企業參與。

2023年成立的「宇見智能」為展演團隊之一。今年1月，公司宣布完成400萬美元（約新台幣1.3億）種子輪募資，由美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達、台灣AI視覺辨識大廠所羅門等企業共同投資，「宇見智能」也成為首家獲輝達投資的台灣新創公司。

「宇見智能」共同創辦人暨營運長劉大維（DaveLiu）受訪表示，公司的生成式模型能夠在一分鐘內將模擬世界生成，這項技術經由代工廠緯創進行概念驗證，模擬世界的環境與真實世界的環境幾乎一模一樣，包括設備運作，能夠大幅提升工廠效率與節省人力。

劉大維表示，去年台北國際電腦展（Computex）後，「宇見智能」和輝達更加深化合作，去年下半年，「宇見智能」也與台灣一間半導體廠展開合作，使其在美國的投資經由AI輔助更有效率實現，公司預計今年下半年會針對半導體建廠推出第一款產品。

在美國力促半導體製造回流之際，劉大維認為「宇見智能」的技術將有助半導體建廠需求，正積極與美國潛在客戶接洽，在輝達GTC大會上也將與各界分享實體AI（Physical AI）和數位孿生（Digital Twin）方面的技術。

今天的台灣新創展演日由Taiwan Next基金會和Plugand Play共同舉辦，主辦方經嚴格篩選後，共選出10支菁英團隊上台展演，6隊來自美國、4隊來自台灣。

受邀致詞的工研院創新公司總經理余宛如表示，當台積電宣布在美國擴大投資的時刻，代表台灣已經是世界科技的引領者，如今台灣在AI驅動的產業革命中處於領先地位，台灣在硬體研發製造方面擁有顯著優勢，台美緊密合作，將相輔相成，推動AI應用加速落地。

Taiwan Next基金會執行長謝凱婷受訪表示，希望借重Plug and Play豐富的新創孵化經驗，促進更多台美交流的機會。台灣新創展演在輝達GTC大會前夕舉辦，讓來自台灣或在美創業的台灣人士有機會在此平台，被更多美國投資人和企業看見。

今天活動以AI應用與AI運算為主，吸引超過500人與會。謝凱婷指出，近年來，台灣新創團隊在語言能力與表達能力方面都有顯著提升，變得更加國際化。

半導體 團隊 美國

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