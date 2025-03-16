亞利桑那州長訪台 傳17日會台積電高層

美國亞利桑那州州長凱蒂霍布斯（Katie Hobbs）本周將旋風訪台，外傳預計周一（17日）和台積電（2330）高階主管與相關供應鏈夥伴見面，周三旋即返回亞利桑那州。

凱蒂霍布斯已在個人社群媒體上分享相關訊息，並提到將和台灣產業領袖傳達該州為最適合投資的相關訊息。

台積電近期已由董事長魏哲家在美國白宮川普記者會上宣布有意加碼千億美元投資美國，主要會是亞利桑那州新廠增設三座廠、兩座先進封裝廠以及研發中心。外界預期台積電大投資將帶動供應鏈赴美。

霍布斯今年已參觀台積電位於的亞利桑那州Fab 21工廠，該工廠已開始生產4奈米製程晶片。