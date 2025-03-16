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大數字／AI伺服器市占 今年衝72%…產值近2,980億美元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
由輝達（NVIDIA）帶動的人工智慧（AI）風潮，將是推動科技產業未來幾年業績成長的主要動能，根據市調機構TrendForce預估，2024年全球整體伺服器產值估約達3,060億美元。聯合報系資料照
由輝達（NVIDIA）帶動的人工智慧（AI）風潮，將是推動科技產業未來幾年業績成長的主要動能，根據市調機構TrendForce預估，2024年全球整體伺服器產值估約達3,060億美元。聯合報系資料照

由輝達（NVIDIA）帶動的人工智慧（AI）風潮，將是推動科技產業未來幾年業績成長的主要動能，根據市調機構TrendForce預估，2024年全球整體伺服器產值估約達3,060億美元，其中，AI伺服器成長動能優於一般型伺服器，產值約為2,050億美元。隨2025年AI伺服器需求仍將持續不墜，且單位平均售價（ASP）貢獻較高，使得整體伺服器產值將達到4,130億美元，至於AI伺服器產值有機會提升至近2,980億美元，使得AI占整體伺服器產值比重，將由2024年的67%，進一步提升到2025年的72%。

TrendForce認為，中國大陸與美國的雲端服務供應商（CSP），以及伺服器OEM客戶，對搭載輝達Hopper系列AI伺服器機種拉貨動能增強，進而帶動2024年AI伺服器總出貨量年增46%。展望2025年，TrendForce預估，AI伺服器全年出貨量將年增近28%，占整體伺服器出貨比例進一步成長至超過15%。

根據資策會產業情報研究所（MIC）的調查，2023年AI伺服器產值已達全球伺服器過半的總產值，而台灣伺服器產業出貨原本即占全球伺服器出貨八成以上，其中AI伺服器的生產組裝代工更已占全球九成，可見台灣在AI伺服器中扮演舉足輕重的角色。

MIC預估，2024年全球AI伺服器出貨量為194.2萬台，且將一路成長至2027年320.6萬台，2022─2027年間年複合成長率（CAGR）為24.7%。

根據市調機構Omdia最新調查，受到美國主要CSP對AI伺服器需求激增帶動下，2024年全球前十大伺服器供應商中有四間台灣企業上榜，分別是鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）及英業達（2356）；其中，鴻海超越戴爾（Dell），成為首家在伺服器市場排名中位居榜首的非美國公司。

Omdia表示，隨AI應用開發和部署成為亞馬遜、微軟、Google與Meta等CSP的首要任務，與輝達結盟的供應商正蓬勃發展，進而推動多數伺服器供應商在2024年都有顯著的成長。

據Omdia資料顯示，2024年全球前十大伺服器供應商中有四間台灣企業上榜，分別是鴻海、廣達、緯穎和英業達；廣達排名第五、緯穎、英業達並列第十，而鴻海則是超越戴爾位居首位。

Omdia認為，伺服器供應商2025年仍會有顯著成長，CSP及企業開始進入新一階段的AI基礎設施部署，預測2025年全球伺服器資本支出將成長約22％，超過2,800億美元，到了2030年將接近5,000億美元。

至於主要AI晶片供應商表現，TrendForce預期，2025年輝達Blackwell新平台將成為高階AI伺服器平台主流，不過，輝達GB200 AI伺服器機櫃（Rack）因為設計驗證複雜，供應鏈尚需時間整備，加上今年第1季因季節性因素工作天數較少，預估至第2季後出貨量將明顯提升。此外，估計輝達於2025年第3季將推B300及GB300等方案，將進一步推升搭載Blackwell平台的機櫃等出貨動能。

除了輝達外，TrendForce表示，大型CSP更積極投入自研ASIC AI伺服器，2024年仍以Google為出貨大宗，但亞馬遜AWS的出貨成長力道更強，年增率突破200%。預計2025年AWS出貨量將成長70%以上，並更聚焦往自家的Trainium晶片發展，投入AWS公有雲基礎設施及電商平台等AI應用。

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