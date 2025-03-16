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大數字／台系代工廠 資本支出看增

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海科技集團董事長劉揚偉。 聯合報系資料照
鴻海科技集團董事長劉揚偉。 聯合報系資料照

全球人工智慧（AI）伺服器的需求暢旺，帶動台灣伺服器代工廠2025年的資本支出全面看升，其中，以AI伺服器龍頭鴻海（2317）來說，董事長劉揚偉表示，鴻海今年資本支出一定會增加。

首先是既有的生意要增加，因為地緣政治的關係要蓋新廠，第二則是要投資新的產業，例如3+3轉型升級的新產業要投資。

他強調，鴻海今年在新產業的支出會擴大，因為經過這三、四年的積累之後，若要到達一定狀態，要擴大出貨量，資本支出就一定會增加，例如美國市場，將會有北美製造的車子會出來，會有資本支出。至於與日本公司的合作案，也會有新的資本支出。

鴻海集團在2023年資本支出突破千億大關、達到1,117億元，較2022年成長14%，該公司預期2024年的資本支出會繼續成長，且成長幅度將高於2023年的水準，將會是連續四年成長，若是2025年持續成長，等於是資本支出連續五年成長。

至於廣達（2382）2024年AI伺服器占整體伺服器出貨量已經達到約五成，而2025年AI伺服器的占比則會再拉高到七成以上，廣達2025年資本支出約為120億元，主要是因應AI伺服器相關生產設備和廠房擴建。廣達目前在美國加州、田納西州都有AI伺服器工廠，為應對地緣政治風險，以及川普課徵關稅，廣達也考慮再擴充美國廠產能。

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