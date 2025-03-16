大數字／美雲端四強 擴建資料中心

美國科技大咖砸在人工智慧（AI）的支出今年將持續增加，亞馬遜AWS、微軟、Google母公司Alphabet及Meta等美國四大雲端服務供應商（CSP）的資本支出，今年預料將超過3,200億美元，競相打造AI資料中心。

美國四大CSP在2024年的資本支出已激增63%至創新高的2,460億美元，2025年資本支出將成長約30%至超過3,200億美元。

Alphabet執行長皮伽在法說會時表示，今年資本支出將比去年跳增42%到750億美元的計畫。他說，AI機會「一如現在呈現般龐大，這就是為什麼你正看到我們正在投資，以滿足目前」的需求。他說，DeepSeek展現出新技術，能讓AI更便宜，刺激新的研究面向，從而擴增需求。

微軟執行長納德拉也宣示，將支出800億美元壯大微軟的Azure，他重申，現在放慢支出，未能搶攻早期支持OpenAI的成果，相當愚蠢。

亞馬遜更提高今年支出到1,000億美元，多數將用於亞馬遜AWS雲端服務的資料中心和伺服器，亞馬遜執行長傑西形容AI「是一生一遇類型的商機」。

Meta執行長祖克柏則在臉書貼文表示，計劃2025年投入高達650億美元的資金在人工智慧（AI）相關專案，其中包括打造一座巨型新資料中心，並增加AI團隊的招聘。

祖克柏說，計劃建立一座「大到足以覆蓋曼哈頓一大部分」的資料中心，並預計在2025年將約1GW的運算能力投入使用，並在年底前擁有超過130萬個圖形處理器（GPU）。