輝達回神美股止穩 投顧：關注GTC大會與Fed利率決策

關稅利空拖累國際股市，台股本週下挫608點，失守年線，美股週五低檔反彈，輝達股價勁揚逾5%，投顧指出，市場關注下週將登場的輝達（NVIDIA）GTC技術大會，與美國聯準會（Fed）利率決議，觀察台股是否可震盪回穩。

美國總統川普關稅政策引發投資人擔心經濟衰退，導致美股本週賣壓沉重，但週五已有逢低買盤介入，美股勁揚，週線跌幅收斂。

道瓊工業指數終場上漲674.62點，或1.65%；標準普爾500指數上漲2.13%；以科技股為主的那斯達克指數上漲2.61%；費城半導體指數上漲3.27%。

輝達股價上漲5.27%，收在121.67美元；台積電ADR（美國信託憑證）上漲1.46%，收174.09美元。

台股14日漲6.37點，收在21968.05點，成交值新台幣3343.63億元；三大法人合計賣超74.85億元，其中，自營商賣超44.98億元，投信買超74.98億元，外資及陸資賣超104.85億元。

永豐投顧指出，市場關注的關稅議題，本週每天都有新進展，包括13日川普揚言對歐盟27國進口的葡萄酒、香檳和其他酒精飲料徵收200%關稅，且川普揚言除進口美國鋼鋁外，考慮對銅也課徵關稅；地緣政治方面，出現俄烏同意暫時停火30天的消息，稍見美股止穩反彈。

台股部分，投顧指出，受台積電組隊救英特爾消息影響，「護國神山」台積電股價下探，收盤跌落959元，台股本週加權指數下挫608.02點，跌幅2.69%，失守年線，行情轉為偏空格局。

不過，輝達（NVIDIA）GTC技術大會即將在下週登場，預期將發布GB300晶片，投顧分析師指出，BBU、散熱、伺服器ODM、超級電容、電源供應族群都可望迎來商機，而機器人概念股也有望受惠新品參展利多，下週走勢待觀察。

台股近期震盪築底，投顧進一步指出，後續觀察重點還有下週美國聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決議，雖然美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，將視川普關稅影響，再來調整貨幣政策，短期並不急於降息，但本次將發布利率點陣圖，有望提供市場進一步指引，屆時可觀察多方的反攻契機。