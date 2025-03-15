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關稅政策不確定 兆豐投信：留意類股輪動機會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

兆豐投信指出，台股受惠於AI產業長期紅利，範圍包含消費性電子及終端應用產業，台積電（2330）在美國總投資金額將達近1,650億美元，且將在美國設立研發中心與先進封裝廠，預期後續在美國導入2奈米以下，甚至埃米級製程，並延伸至先進封裝在地一條龍服務做準備，迎接蘋果、輝達、超微及高通等美系客戶訂單。

投資人開始關注台股可能出現的修正壓力，加上美國政府關稅政策變數，影響投資市場情緒，關稅措施恐將推高企業成本、助長通膨，進而打擊消費者信心，衝擊經濟成長。2025年3月12日標普500指數自去2024年11月川普當選以來已跌逾3%，今年累計跌幅逾5%，雖然台股當前面臨短期震盪區間，但在AI應用商機帶動下，市場仍看好未來表現。

兆豐台灣金傳精選股息基金研究團隊表示，展望台股後市，近期市場快速反應恐慌情緒修正，待盤面逐漸消化完利空消息，有望重新站回買方市場，可留意各產業陸續輪漲的機會，產業將受惠於AI PC/NB升級的趨勢，投資人可以關注產業成長明確的AI伺服器、CPO、機器人等題材，可逢低分批布局台股基金，參與長期趨勢資本利得機會。

台股 美國

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