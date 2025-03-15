法學者：台灣仍將是台積電心臟 晶片技術為強大底牌

台積電在美國加碼千億美元擴大投資，引發國內外熱議。法國學者杜懋之分析，台積電將保持大幅技術領先，「台灣仍是台積電的心臟」，也仍會是台灣的強大底牌。

3月3日，美國總統川普和台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮共同宣布，台積電將對美國投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝設施。

有鑒於眼前全球地緣政治局勢以及台灣半導體地位，投資案不僅在台灣引發分歧，更引起國際熱議。

法國費加洛報（Le Figaro）昨天撰文，表示台灣擔心「工業瑰寶遭美國化」。曾於台積電任職20年並負責研發的楊光磊向費加洛報指出，「台積電的獨特之處在於它充分利用了台灣提供的一切：政府（協助）、土地、電力、水、人口、教育... 世界上無人可以複製這一點」。

如今在國立台灣科技大學任教的楊光磊認為，在美國投資毫無意義：「我想，若非有壓力，台積電不會去美國」。

另一邊，「晶片島上的光芒」一書作者林宏文則表示，「人們傾向認為移至美國會增加成本。 但若不去，就有可能拿不到合約，那更加危險」。魏哲家多次表示，目前全球產能仍然嚴重不足，且市場需求巨大。

林宏文堅信，「台積電一定會從『台灣』進化到『全球』... 將台積電限制在台灣是不切實際的。對於「矽盾」，他表示，半導體是保衛台灣的武器之一，但國家安全不能只依賴台積電。

法國智庫「蒙田研究所」（Institut Montaigne）資深研究員杜懋之（Mathieu Duchatel）12日也刊登專文，分析台積電在台美關係中的角色。

杜懋之認為，台積電這次宣布的時機及與川普共同進行的選擇，「顯然是為了在川普政府試圖打壓烏克蘭總統澤倫斯基，並暫停軍事援烏的脈絡下安撫各界」。

面對被川普形容為「沒有牌可打」的烏克蘭，「台灣盡可能早早出牌，以保持主動權並塑造台美關係」。

台灣政壇日前因「政府事先知不知情」一事鬧得沸沸揚揚。杜懋之分析，也不少證據指向政府與台積電間存在戰略協作的可能性。

例如先前經濟部正式放行台積電於美國亞利桑那州製造2奈米半導體的投資案。授權時機恰逢美國新政府就任之際，反映台灣策略。

儘管國內分歧，專精國際經濟政策的杜懋之表示，「一切都表明這是一項在適當時機協助推進台灣與華府關係的策略性投資」。

對於台積電恐因美方施壓而喪失科技領先地位的疑問，「有人認為，這是一次致命的技術轉移；另一些人則認為，從長遠來看，此舉將加強台灣影響力」。

杜懋之提醒，時機因素至關重要。台積電在亞利桑那州首座工廠開始量產，距宣布動工已過去4年。2022年12月，公司宣布建造第2座3奈米製程工廠，計劃將於2028年營運。

第3座2奈米製程工廠去年4月宣布動工，預計2030年完工。換言之，魏哲家和川普攜手宣布的部分投資不會在川普2.0任內實現。

杜懋之寫道：「儘管海外擴張，台灣仍是台積電的心臟。即使美國計畫全實現，2030年台積電也只有20%的先進產能會在美國。台灣將持續保持巨大的技術領先優勢，尤其新竹、台南和高雄廠將自今年起將提升2奈米晶片產能」。

台積電訂單已排滿，學者認為，在2028年川普卸任前，無論關稅如何，輝達（NVIDIA）和蘋果都將繼續依賴台灣供應。預計在這一年，「台灣對2奈米製程的壟斷將達巔峰」。

此外，他也不認為台積電在美國設研發中心就必導致人才或先進技術外流。杜懋之指出，台積電在技術上大幅領先韓國三星、荷蘭艾司摩爾（ASML）與中國中芯，如與環繞式閘極電晶體（GAA）相關的專利，或先進封裝技術CoWoS。

「儘管台灣和美國生態體系間的融合程度已非常高，但預計台積電仍會進一步將其研發重點與美國創新發展結合」。

他分析，由於2028年前，2奈米和3奈米半導體都還無法在美國本土生產，「因此若美方加收關稅，美國企業將別無選擇，只能承擔額外成本」。但也有人認為，台積電恐會面臨降低利潤的外界壓力。

最後杜懋之分析，「無論如何，台積電和台灣仍然擁有強大『底牌』，可保持其技術領先地位，避免地位被削弱」。