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AI強力帶動 鴻海伺服器全球市占估4成

聯合報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海集團。聯合報系資料照
鴻海集團。聯合報系資料照

鴻海昨（十四）日舉行法說會，董事長劉揚偉表示，今年ＡＩ伺服器營收可望突破兆元，占整體伺服器營收比重肯定超過百分之五十，展現強勁成長力道，鴻海今年拿下全球百分之四十市占率是很保守的目標。

法人相當關心ＡＩ伺服器市況，劉揚偉說，鴻海在ＡＩ伺服器，掌握了研發、製造、垂直整合、客戶關係，以及全球布局優勢，客戶幾乎涵蓋所有主要買家，訂單能見度比預期更好。

他也坦言，關稅已經成美國客戶非常頭痛的問題，鴻海與美國客戶將在美國幾個州有生產合作計畫，會越來越多，一旦計畫成熟之後會讓大家知道。

鴻海昨也公布今年股東會改選董事提名名單。鴻海創辦人郭台銘在二○二三年辭去董事一職之後，今年未列在提名名單中，符合公司治理；鴻海半導體策略長蔣尚義則在新規畫的董事名單中。

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