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滿足高階AI晶片需求 群創強攻扇出型封裝

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導
群創董事長洪進揚。聯合報系資料照
群創董事長洪進揚。聯合報系資料照

面板大廠群創光電（3481）與子公司睿生光電昨（14）日共同舉行法說會。群創董事長洪進揚看好AI熱潮將推動高階晶片需求，扇出型面板級封裝能增加大尺寸AI晶片產量並降低成本，群創將與合作夥伴共同滿足高階晶片需求。

群創去年有處分廠房獲利挹注，去年第4季稅後純益90.24億元、每股純益1.13元，創逾四年單季新高，帶動獲利全年轉盈，稅後純益64.72億元、每股純益0.76元。群創前天公布每股超額配發1元股利，受此激勵，群創昨日在台股爆出逾28.3萬張大量，為台股成交第一名，以昨日收盤價15.6元計算，股息殖利率高達6.4%，往後是否能維持好成績？洪進揚表示，未來會朝此方向努力。

針對今年首季，公司正向看待第1季中國大陸補貼政策及北美關稅效應，提升出貨意願，預期大尺寸面板出貨量將季減，中小尺寸面板呈現激增的態勢。

對於今年面板展望，睿生光電董事長楊柱祥表示，受到關稅議題影響，公司可彈性調整生產基地掌握商機。

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