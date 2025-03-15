鴻海改選董事名單 未列郭台銘
鴻海（2317）昨（14）日公布今年股東會改選董事提名名單，應選四席一般董事，以及五席獨立董事、共九席。鴻海創辦人郭台銘在2023年辭去董事一職後，今年未列在提名名單中，符合公司治理；鴻海半導體策略長蔣尚義則首度列入董事名單。
鴻海將在5月29日舉行股東會，今年將舉行董事改選，鴻海提出的改選董事名單，包括現任董事長劉揚偉、張慶瑞、蔣尚義、劉憶如；五席獨立董事包括王國城、許慈美、黃清苑、劉連煜與陳玉敏。
鴻海昨日公布去年財報，在現任董事長劉揚偉的帶領下，2024年繳出獲利佳績，也讓劉揚偉今年在董事改選後，續任鴻海董事長一職的呼聲頗高。
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