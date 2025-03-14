鴻海公布九席董事名單 創辦人郭台銘不在名單之中

鴻海（2317）14日董事會通過股東會改選董事提名名單，應選四席一般董事，以及五席獨立董事，一共九席，其中，鴻海創辦人郭台銘在2023年辭去董事一職之後，仍不在今年董事改選的提名名單中，符合公司治理；另外，鴻海半導體策略長蔣尚義，則在新規劃的董事名單中。

鴻海將在5月29日舉行股東會，該公司今天公布今年股東會改選董事名單，包括現任董事長劉揚偉、張慶瑞、蔣尚義、劉憶如；至於五席獨立董事包括王國城、許慈美、黃清苑、劉連煜與陳玉敏。

鴻海今天公布2024年稅後純益1,527.05億元，年增7%，創歷史新高，2024年每股稅後純益（EPS）為11.01元，2023年EPS為10.25元。董事會並通過擬配發5.8元現金股利，配發率52.7%，是上市以來新高，同時，為了應付今年強勁成長，資本支出將較去年成長兩成以上。

鴻海今年將舉行董事改選，由於該公司在劉揚偉的帶領下，在2024年繳出獲利佳績，使得劉揚偉今年在股東會之後的董事改選，續任鴻海董事長一職的呼聲頗高。