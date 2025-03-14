中華電：台馬第2海纜修復 恢復雙海纜通信
台馬第2、第3海纜今年初起傳出全斷狀況，中華電今天表示，國際海纜船於3月2日完修台馬第3海纜後，今天上午也完成台馬第2海纜修復，台馬通信恢復雙海纜傳送、微波全頻寬備援。
今年初起，台馬第2、第3海纜接續發生斷裂障礙，中華電信今天透過新聞稿表示，台馬第2海纜於去年9月22日及今年1月22日發生部分芯線斷裂障礙，又在2月16日距淡水約30幾公里發生全斷障礙，台馬間通信立即自動疏轉至全頻寬備援的微波來傳送，台馬間通信不受影響，並隨即聯繫國際海纜維運組織安排海纜船來台維修。
中華電今天表示，國際海纜船於3月2日完修台馬第3海纜後，隨即開往淡水及東引海域維修台馬第2海纜，已於今天上午完成淡水端及東引端兩處海纜障礙修復，台馬間通信立即恢復由雙海纜傳送，提供馬祖更穩定的通信服務，台馬間微波為全頻寬備援使用。
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