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鴻海提名董事曝光 郭台銘未入列、蔣尚義首次入選

中央社／ 台北14日電
鴻海集團。聯合報系資料照
鴻海集團。聯合報系資料照

鴻海5月29日股東會將全面改選董事，今天傍晚公布董事（含獨立董事）被提名人名單，其中鴻海創辦人郭台銘未列提名候選董事，鴻海半導體策略長蔣尚義則獲選首次入選。

鴻海傍晚公布董事提名候選人名單，除了現任鴻海董事長劉揚偉外，鴻海研究院顧問兼台大物理學系特聘教授、台大IBM量子電腦中心主任張慶瑞，入選鴻海新任董事候選人。

鴻海半導體策略長、鴻海轉投資的訊芯-KY董事長蔣尚義，以鴻海投資法人機構鴻景國際投資的代表人名義，首次獲提名鴻海新任董事候選。

此外，現任鴻海董事、香港北威國際集團董事總經理劉憶如，也以鴻景國際投資代表人續獲提名鴻海董事候選。

值得注意的是，鴻海創辦人、鴻海大股東郭台銘，此次並未入列鴻海新任董事候選名單。根據資料，郭台銘在2023年9月因個人因素辭去鴻海董事一職，當時郭台銘積極參與總統大選競選，郭台銘持有鴻海股票達17.42億股，持股比重約12.54%，是鴻海最大股東。

鴻海此次延續上一屆提名安排，9席董事中提名5席獨立董事，獨董比例超過一半，其中包括現任鴻海獨立董事黃清苑、劉連煜、陳玉敏、王國城，另外1名獨董候選人，鴻海提名現任東吳大學商學院客座教授、台北高等行政法院調解委員許慈美。

市場人士指出，鴻海此次9席董事中延續5席獨董比例超過一半，強調公司治理規劃，以及在商務、經營、法律、金融等領域的專業性，此外，鴻海此次提名3名女性董事包括劉憶如、陳玉敏、許慈美，強化董事會多元化的特色。

股東會 鴻海

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