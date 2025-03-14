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電信三雄布局離岸風電 簽訂長期綠電契約

中央社／ 台北14日電

電信三雄布局再生能源，中華電信積極與離岸風電開發商及多元綠電，洽談中長期綠電需求，遠傳電信與台灣大哥大近期也都宣布，與渢妙離岸風力發電簽訂長期綠電契約。

哥本哈根基礎建設基金（CIP）為能源基礎建設基金管理公司，在台灣已完成2座離岸風場，現正開發的渢妙一期離岸風場，位於台中市海域距岸約35公里處，規劃設置33座風力機組、共計500MW容量，預定於2027年底完工。

遠傳電信透過新聞稿宣布，與哥本哈根基礎建設基金（CIP）旗下的渢妙一期風場簽訂企業綠電契約，遠傳將取得渢妙一期風場發電容量的10%、為期30年的離岸風電供應。

遠傳說明，透過穩定的再生能源供應，邁向淨零排放，有助於推動RE100淨零減碳目標，實現2040年達成100%使用再生能源承諾，並致力於2048年全面達成淨零排放。

遠傳表示，逐年提升再生能源裝置容量，投資布建全台多座自用太陽能電廠，包含電信業首座農電共生電廠，遠傳子公司旭天能源，也持續為遠傳、遠東集團及企業客戶規劃建置太陽能光電場域。

台灣大哥大先前公告表示，與渢妙離岸風力發電公司簽署企業購電協議，採購其發電數量的20%、30年的離岸風電。

對於未來長遠的綠能布局，台灣大哥大總經理林之晨先前表示，台灣大承諾2040年100%使用再生能源（RE100），不僅於2024年使用綠電比率已超越原先設定的10%目標，更計劃在2025年提升至17%，超過原定的15%目標，且在超過3000座基地台導入太陽光電及陸域風電，將藉由儲能技術削峰填谷、開發淨零科技及投入藍碳技術，持續深化綠能布局。

中華電信表示，科技減碳與再生能源使用為中華電信淨零減碳2大關鍵策略，自2022年即開始簽約採購綠電，提供IDC及通信機房使用。

為滿足業務持續成長所需的中長期綠電需求，中華電信表示，已積極與離岸風電開發商及多元綠電，包含太陽光電、地熱、小水力等售電業者，洽談中長期綠電需求，透過多元的綠電供給，提升綠電占比。

綠電 遠傳電信 離岸風電

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