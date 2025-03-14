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國泰金總座看川普：三分實、七分虛 演技可拿奧斯卡獎

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
美國總統川普。 路透
美國總統川普。 路透

川普2.0」成為全球金融市場最大的不確定性，國泰金（2882）總經理李長庚14日分析，川普就任至今不到二個月，每天都批准公文或行政命令，可說是全世界最有效率的總統；而川普就像太極拳高手一樣，因為招數裡有「七分虛、三分實」，從企業角度來看，必須要練就「火中取栗」能力，才能趨吉避凶、不要被掃到颱風尾。

李長庚說，川普天生會表演，演技足以拿到奧斯卡金像獎，所以每個和他談判的國家都端出百億美元、千億美元，甚至有國家是一兆美元起跳，但更大的重點是要理解川普背後「三分的實招」是什麼。

除了國安角度，讓美國可以繼續獨霸獨強外，過去美國擁有美元霸權，現在希望建立科技霸權，所有尖端科技，包括半導體、量子、生技全都要掌握，且要包含源頭的設計、機械的設備與製造；企業若要吃得好、睡得好，必須要練就「火中取栗」的能力。

李長庚說，川普的虛實，半年後會比較清楚，在此之前要想如何趨吉避凶與活下來，不要被掃到颱風尾。

李長庚說，以國泰金而言，要做到趨吉避凶、火中取栗，就是投資團隊對於較具不確定性的投資會先降低部位，如果研判最近一個月、三個月內市場的不確定性較大，就先減少部位、降低不確定性，等到不確定性消除再加碼。

對於台積電（2330）赴美投資，李長庚說，「坦白講它應該不是一家台灣的公司，它是一家世界級的公司」，就像國泰金控深耕亞洲地區，也希望能和當地的企業、客戶合作，能促進當地的經濟發展，讓當地百姓生活水平可以提高，不論是台積電或其他的科技業，透過供應鏈或地理位置的調整，更接近客戶、讓客戶方便與放心，本來就是企業該做的事。

李長庚說，台灣是一個小島、只有2,300萬人民，隨著企業量能提升，走出國際服務客戶是必要之務，當然短期的利弊得失都會有，端看要從哪個角度分析。

國泰金控 川普 長庚

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