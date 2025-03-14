群創子公司CarUx擬美國掛牌 盼扇出型封裝上半年量產

面板廠群創光電董事長洪進揚今天表示，規劃專注車用市場的子公司CarUx在美國掛牌上市，至於扇出型面板級封裝產品仍盼今年上半年量產，但找到好產品、對的客戶更重要。

群創今天舉行法人說明會，洪進揚指出，積極拓展非純面板事業版圖，CarUx將申請在美國股市掛牌，這也是旗下事業第1次申請海外掛牌；對於昨天公布董事會提名新任董事候選名單，外傳有所謂支持自己的「洪派」，洪進揚強調，提名董事都是穩定團隊，有找一些新血進來，但絕沒有洪派，董事會是為股東利益著想，只有公司派，一定創造更好業績。

洪進揚表示，近年推動策略活化資產價值，提升營收及營運效益。因應2024年全年轉盈，提報股東會通過後，將發放1元股息回饋股東。

轉型部分，洪進揚指出，人工智能（AI）話題持續發酵，市場期待透過扇出型面板級封裝，加速大尺寸AI晶片產量、降低成本。群創跟IC價值鏈伙伴合作，滿足高階晶片需求，打造多元事業，減少景氣循環影響，為股東創造更佳價值。新一代面板技術微型發光二極體（Micro LED）也是轉型重要技術。

洪進揚期待，扇出型面板級封裝產品在今年上半年量產，但仍以找對的產品、好的客戶為優先考量，不會為了達到上半年量產目標，隨便找客戶簽約。

群創光電表示，2024年轉盈，2024年淨利新台幣67億元，且2018年6月至2024年期間總股東報酬率為6.5%，優於全球同業，鼓勵投資人長期持股。

群創旗下睿生光電今天也參與群創光電集團法說會，受惠於新技術與產品布局見效，睿生光電2024年營收與獲利雙雙成長，每股盈餘（EPS）達3.75元，日前董事會通過每股現金股利1.8元，為成立以來新高；2025年將鎖定高價值產品線與新興市場。

睿生光電表示，持續看好醫療與工業檢測市場的長期成長潛力，將技術應用從液晶顯示器擴展至互補式金屬氧化物半導體（CMOS）與紅外光感測器等領域，深化跨領域整合。