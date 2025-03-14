騰輝-KY：毛利率今年走勢續揚 軍工、AI點亮營運

銅箔基板廠騰輝-KY表示，關稅政策多變牽動大環境，營運前景難測，但今年持續增加高毛利產品，整體毛利率有望延續近年成長格局，其中軍工產品與AI、智慧眼鏡等擔綱今年營運亮點與成長力道。

騰輝-KY董事長王有慈、執行長鍾健人、董事邱奕誠今天與媒體交流；騰輝-KY去年營收新台幣42.3億元，毛利率34%，稅後純益3.6億元，每股盈餘（EPS）為5.01元。

針對關稅戰影響，鍾健人表示，關稅政策與走勢難料，對營運影響難以評估，對騰輝來說各有利弊，例如墨西哥若被加稅，會影響車廠材料需求，但也有正面影響，比如近期新增土耳其、沙烏地阿拉伯訂單，去除關稅等經濟不不確定因素，今年營運將繼續成長。

鍾健人表示，騰輝-KY提升高毛利產品，並鞏固散熱金屬基板市場外，軍工國防、航空及超高頻等特殊應用高毛利材料，持續取得終端認證，加上其他新特殊材料，如在熱塑性樹脂與各種特殊薄膜材料應用上逐步突破，可望在今年貢獻具體營收。

展望未來，他表示，多角化產品發展逐漸奏效，歐洲市場新客戶開發如Teltonika訂單營收注入、不流膠粘合片如血糖儀、無人機等應用訂單、擴增實境（AR）眼鏡導入料號增加，也對營收逐步增加貢獻，另有熱塑、熱固筆電產品、及嵌埋式電容電阻無布薄膜應用，汽車激光雷達已開始樣品測試階段，皆有望在今年度第2季到第3季，逐步注入營收。

智慧眼鏡近期受到高度矚目，騰輝-KY表示，確實打入AR眼鏡產品、軍工相關夜視鏡供應鏈，量能不大，但為高階產品，客戶為中國AR眼鏡製造商XReal，而另外一家客戶暫時保密。

看好AI人工智慧商機持續放大，他表示，騰輝-KY從光通訊連接器、AR、虛擬實境（VR）等相關周邊切入，AI相關營收今年也會和去年一樣，呈現高倍數成長，去年營收占比1.8%，今年可望達到3%左右。

同時看好軍工商機成長，他說明，騰輝-KY國防、航空產品占營收7%，是獲利的30%，全球市占率為25%，今年商機有望擴大，將帶動營運成長與毛利表現。