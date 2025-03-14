上奇攜HP辦「領先主題日」 團隊：數位印刷事業發展樂觀

數位印刷正重塑市場，傳統模式已難以應對快速變化的需求。面對日漸升溫的數位化趨勢，資訊服務廠商上奇（6123）也於14日攜手PC大廠惠普（HP）舉辦「Indigo Inspiring Day HP 領先數位主題日」，帶領市場上所有追求轉型的印刷業者，以及來自世界各地、持續尋求突破的品牌業者齊聚一堂，並以「數位印刷」的商業潛力、應用場景與技術創新為題，共同挖掘市場的全新可能。

此次會議也請到台灣惠普商業印刷事業處副總經理、HP亞太區軟性包裝市場經理、HP亞太區客戶業務發展聯盟經理、HP亞太區解決方案經理等科技專家現身，分別以「印刷產業的新思維與未來趨勢」、「智慧製程：翻轉數位印刷的新機遇」、「HP Indigo：驅動數位包裝的數位動能」為題，帶領大家透過智慧製程提升效率，運用數位技術開創軟性包裝新可能。

據悉，這場活動為上奇與HP一年一度的盛事，雙方透過此次機會持續深入數位印刷市場的核心，並藉由自家結合創新設計與防偽的技術，讓品牌持續突破、升級，挖掘出未來數位印刷的商業潛力、應用場景與技術創新！而上奇也派出旗下高管親自上陣，帶領與會業界夥伴一起深入交流，快速掌握市場的最新趨勢。