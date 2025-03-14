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上奇攜HP辦「領先主題日」 團隊：數位印刷事業發展樂觀

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
HP。記者吳康瑋／攝影
HP。記者吳康瑋／攝影

數位印刷正重塑市場，傳統模式已難以應對快速變化的需求。面對日漸升溫的數位化趨勢，資訊服務廠商上奇（6123）也於14日攜手PC大廠惠普（HP）舉辦「Indigo Inspiring Day HP 領先數位主題日」，帶領市場上所有追求轉型的印刷業者，以及來自世界各地、持續尋求突破的品牌業者齊聚一堂，並以「數位印刷」的商業潛力、應用場景與技術創新為題，共同挖掘市場的全新可能。

此次會議也請到台灣惠普商業印刷事業處副總經理、HP亞太區軟性包裝市場經理、HP亞太區客戶業務發展聯盟經理、HP亞太區解決方案經理等科技專家現身，分別以「印刷產業的新思維與未來趨勢」、「智慧製程：翻轉數位印刷的新機遇」、「HP Indigo：驅動數位包裝的數位動能」為題，帶領大家透過智慧製程提升效率，運用數位技術開創軟性包裝新可能。

據悉，這場活動為上奇與HP一年一度的盛事，雙方透過此次機會持續深入數位印刷市場的核心，並藉由自家結合創新設計與防偽的技術，讓品牌持續突破、升級，挖掘出未來數位印刷的商業潛力、應用場景與技術創新！而上奇也派出旗下高管親自上陣，帶領與會業界夥伴一起深入交流，快速掌握市場的最新趨勢。

上奇日前公布2月營收達3.8億、月減9.2%、年減9.1%，合併前2月營收為8.02億，年減4%。上奇目前旗下數位印刷服務營收的占比為6%。而上奇未來將持續專注於昕奇雲服務的海外市場拓展，並有明顯進展。數位印刷設備即將到港，將進一步助力數位印刷服務事業成長。而上奇也於7日經董事會投票通過去年財報，並決議去年第4季現金股利新台幣3.05元，全年合計每股分配4.05元， 配息率111％，為歷年配息率最高。

上奇董事長許承強。記者吳康瑋／攝影
上奇董事長許承強。記者吳康瑋／攝影

營收 配息

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