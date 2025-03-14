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訊舟科技推Wi-Fi HaLow USB無線網卡 搶進物聯網市場

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

國際網通品牌 EDIMAX 訊舟（3047）推無線網卡，搶進物聯網市場，可適用於智慧農業、倉儲物流、工業監控、建築自動化與智慧醫療。

訊舟宣布，推出最新 Wi-Fi HaLow USB 無線網卡-EW-7721GDH，由訊舟集團旗下Acelink代工事業部專業研發單位設計開發，搭載 Morse Micro MM8108 Wi-Fi HaLow SoC 晶片組，具備卓越的長距離無線連接性能與低功耗特性，適用於各類 IoT 應用場景。EW-7721GDH 將成為業界高效能、低功耗物聯網連接的理想選擇，並提供 OEM/ODM 客製化服務，滿足各類垂直市場需求。

訊舟表示，Wi-Fi HaLow（IEEE 802.11ah）專為低功耗、遠距離傳輸而設計，可在1公里以上的距離內穩定連接，適用於智慧城市、工業自動化、農業監控、物流追蹤與醫療健康等多元應用領域。

訊舟Acelink代工事業部副總陳志成表示，Wi-Fi HaLow 可突破傳統 Wi-Fi 的距離與功耗限制，特別適用於智慧農業、倉儲物流、工業監控、建築自動化與智慧醫療等需要長距離穩定連線的場景，不僅能協助企業降低佈建成本、提升設備覆蓋率，也為 OEM/ODM 客戶提供高度彈性與快速導入的解決方案。

訊舟表示，Wi-Fi HaLow USB 無線網卡將協助更多產業實現智慧轉型，擴展物聯網的連接可能，已提供樣品測試與商業洽談，未來攜手系統整合商、IoT 設備製造商及解決方案提供商，搶占 Wi-Fi HaLow 新世代物聯網市場先機。

Wi-Fi 物聯網 農業

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