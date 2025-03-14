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聯強法說會／樂觀商用、資訊消費業務增長 看好今年營收續增長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

聯強（2347）14日舉行法說會，展望後市，聯強副總裁杜書全指出，由於去年首季半導體業務大幅增長，在基期較高下，預期今年首季業績將呈現年減，但獲利有機會成長，全年來看，聯強看好資訊消費、商用加值及手機業務動能，且在毛利率持穩下，樂觀看待今年營收、獲利表現可望持續優於去年。

聯強今年2月營收282.2億元，月減2.96%、年增3.92%。累計聯強今年前兩個月營收達574.3億元、年減16%；杜書全坦言，去年第1季因半導體業務成長很大，帶動聯強整體營收繳出不俗成績，但今年半導體則沒這麼大的成長，故此，預計首季營收可能衰退，但獲利有機會成長。

聯強對於今年半導體業務偏保守，與研調機構預計今年半導體產業將有雙位數增長看法分歧，對此，杜書全解釋，主要是因聯強去年半導體業務大幅成長，在基期較高下，因此對今年相關業務動能較沒信心。

以聯強2024年四大業務比重來看，商用加值占31%、營收年增8%，資訊消費比重31%、營收年增3%，手機占比20%、營收年增9%，半導體業務占18%、營收年增9%。

針對個別業務今年展望，杜書全指出，數位轉型商機持續，加上AI應用越來越成熟，看好今年商用業務將持續增長。在資訊消費業務方面，預期今年已來到傳統PC換機時間，且過去兩年電競市場狀況不太好，但今年將有不錯表現，整體而言，看好資訊消費業務今年表現將優於去年。

針對手機業務，杜書全認為，去年增長主要來自如印尼市場的中低價位手機，期待今年像三星、蘋果AI應用發酵，帶動高階AI手機市場復甦。至於半導體業務，聯強預期會回歸往年正常狀態，相對於其他三大業務增長較有挑戰。

在聯強合資公司業務方面，杜書全指出，今年非常看好印度表現，中東也會恢復成長力道，而越南經歷兩年沉澱後，今年增長可以樂觀期待，整體而言，今年合資公司成長貢獻會優於去年成績。

半導體 營收 聯強

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