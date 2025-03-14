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仁寶將於GTC 2025發表新一代AI-HPC伺服器

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

仁寶電腦（2324）將參與輝達（NVIDIA） GTC 2025，展示其在 AI-HPC GPU 伺服器 領域的最新技術突破。GTC 2025 將於 2025 年3 月 18 日 在 聖荷西會展中心(San Jose Convention Center)舉行，是全球最重要的 AI、高效能運算(HPC)及企業級創新平台。

在本次備受矚目的展會上，仁寶將發表多款高效能 GPU 伺服器，專為 AI 訓練優化、數據中心運行加速及大規模 HPC 應用與設計。與會者將有機會搶先預覽基於NVIDIA MGX 架構的GPU伺服器，以及其他針對次世代運算環境打造的高密度計算解決方案。此外，仁寶已開始出貨搭載NVIDIA GH200 Grace Hopper™ 超級晶片的伺服器，並預計未來將擴大出貨量，以因應市場強勁需求並展現市場信心。

仁寶表示「GTC 2025 是展示我們 AI-HPC創新技術的最佳舞台，我們很榮幸能與業界領導夥伴合作，包括電源解決方案專家康舒科技、機箱設計領導者勤誠興業、軟體開發先驅數位無限軟體、全球知名記憶體製造商三星電子與全球領先的兩相直接液體冷卻技術開發專業品牌ZutaCore®」合作夥伴們也將在展位上發表主題演講，探討高效能運算的未來發展趨勢。

仁寶憑藉其在5G 射頻(RF)、PHY 層及開放無線接入網(O-RAN)領域的專業技術，持續推動無線通訊技術創新。近期，仁寶發布 AI 伺服器 SX220-1N，該伺服器整合 NVIDIA Aerial 與 5G 基站，推出 AI RAN 解決方案。透過 AI 技術，該解決方案可提升網路智能化與運營效率，實現 5G 自動化認知測試，優化頻譜利用率，擴大網路覆蓋範圍，並有效降低運營成本。

隨著AI應用持續推動產業變革，仁寶致力於打造先進GPU伺服器架構，幫助企業高效應對計算密集型工作負載。GTC 2025參與者將有機會深入了解仁寶最新技術突破，並探索次世代 AI 基礎設施發展方向。

除了GTC 2025的全球首發，仁寶也將參與歐洲 CloudFest展覽會，展示其 AI 與 HPC 解決方案，進一步拓展國際市場。無法親臨GTC 2025 的歐洲觀眾，也可透過CloudFest深入了解仁寶最新的 AI 與 HPC 伺服器技術。

AI 仁寶 伺服器

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