順德延長發行國內第一次無擔保轉換公司債 募集期間三個月
功率導線架大廠順德（2351）14日公告，申請延長發行國內第一次無擔保轉換公司債、募集期間三個月，金管會已經准許備查。
根據公告內容指出，順德辦理國內第一次無擔保轉換公司債上限12,000張，每張面額新台幣10萬元，壹拾萬元，以不低於票面金額之100%發行，發行總面額上限為12億元，經去年12月25日金管證發字1130366594號函同意申報生效在案。
順德表示，因應國內資本市場變動及尋求較佳的發行時點，並考量整體公司利益及股東權益，已依規定向主管機關申請延長國內第一次無擔保轉換公司債之募集期間三個月，現階段金管證發字第1140335148號函核准備查在案，募集期間延長至今年6月24日。
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