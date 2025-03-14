3DIDA 第六屆理監事改選 工研院劉建志勝出掌理事長大位

台灣3D互動影像顯示產業協會（3DIDA）14日圓滿完成第六屆理監事改選，由工研院劉建志當選理事長，將攜手會員共同推動協會發展，未來會務加深跨域整合交流，持續促進產業交流與創新應用。

延續第五屆成果 深化產業影響力

第五屆理事長朱慕道在開場致詞中回顧任內重要推動事項，包括發表《3D互動顯示產業白皮書》，獲六大公協會支持，盼共同推動顯示產業到整體產業全面性的系統發展。白皮書會後開放免費索取，至今已有超過百位業界人士下載閱讀。台日韓輪辦的3D系統及應用國際研討會（3DSA）於2022年在台舉行，因應疫情採混合模式，仍吸引近140名與會者，共同探討3D顯示最新技術，強化全球立體影像競爭優勢。他期盼新一屆團隊延續既有成果，深化產業鏈結，拓展Display在各領域的應用，推動產業升級發展。

新任理事長展望未來 推動跨域合作

第六屆理事長劉建志現任工研院電光系統所組長，致力發展3D互動影像顯示技術，更在近期XR應用上獲得多項國內外獎項肯定。他表示，未來協會將深化產學研合作，強化產業交流，並延續三大核心方向：產業對話與趨勢鏈結—強化各界溝通，把握技術發展。市場應用落地—推動3D顯示技術進入多元產業。產業生態鏈構築—深化跨域整合，拓展合作機會。他期盼透過跨域合作，推動3D顯示技術發展與人工智慧(AI)結合應用，促進產業對話與技術推廣。

串聯產學研 打造顯示新生態

3DIDA於民國100年成立，致力於推動3D顯示技術的研發與應用，串聯產學研能量，促進跨領域合作。會員涵蓋台灣顯示與光電產業上、中、下游大廠。近年來，隨著AR/VR、元宇宙及沉浸式技術興起，會員領域已拓展至新顯示技術與內容應用，包括LED光電產業領導企業宏齊科技、Display軟硬體整合專家方略電子、專精動力藝術與跨域整合的穀米機工、屢獲國際動畫大獎的夢想動畫，以及LED顯示屏設備團隊喬光科技與成輝光電等。協會積極推動產業對話、技術交流與市場應用，透過產業白皮書、國際研討會等多元方式，助企業掌握最新趨勢，共同打造完整的顯示生態系統。