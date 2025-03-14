鴻海劉揚偉：GB200已達批量生產標準 未來幾季出貨不是問題

針對輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器是否量產？鴻海（2317）董事長劉揚偉14日表示，經過半年多來的數據收集，GB200的良率已經達到批量生產標準，GB200是一個很複雜的系統，零組件又很多，使得測試也非常複雜，經過流程不斷改善之後，生產已經愈來愈穩定，未來幾季出貨將不是問題。

他強調，GB200 NVL 72是系統機櫃，需要大量整合，生產一天比一天好，良率達到批量生產標準，一直都在改善相關流程，生產愈來愈穩定，未來幾季會持續增長，至於大家關心短期訂單的變動，事實上，以鴻海的地位，與客戶的關係都是長期的。

針對GB300開發進度？他說，鴻海很早就與客戶開發下一代，甚至是下下一代產品，鴻海在GB系列新產品有非常高的信心掌握度，AI伺服器的產業進入門檻很高，包括組裝、垂直整合、研發、品質，以及全球布局，都是客戶看重的，也是鴻海能夠勝出的主要因素。

針對AI伺服器的市況？他說，「目前市況蓬勃，主要來自雲端服務供應商（CSP）與一線伺服器品牌，都針對AI伺服器機櫃有強烈需求，尤其是高效伺服器方面的需求，輝達HGX平台的需求仍在，我們在AI伺服器，掌握了研發、製造、垂直整合、客戶關係，以及全球布局優勢，客戶涵蓋幾乎所有主要買家，訂單能見度比預期更好，不論是已經量產的產品，還是新的專案，都在大量投入，以滿足客戶需求，今年AI伺服器逐季往上，占比肯定超過五成」。