嗅到越南製造商機！電電公會率ICT簽MOU拚訂單 仁寶、奇力新見證

近年來，受地緣政治影響，國際供應鏈逐步調整，台灣ICT廠商為分散市場風險，紛紛於新南向國家建立第二、三地生產基地，其中越南成為熱門首選。電電公會14日特地帶領已在越南設廠的台灣ICT業者，包括仁寶（2324）、奇力新（2456）等前往當地，與越南ICT產業聯誼會在越南北部重點經濟特區（NKEZ）的河內舉辦ICT產業合作交流，會中雙方也正式簽署「MOU合作」，為台越雙方搭建起溝通與交流的平台。

電電公會表示，隨著進駐越南的台灣ICT廠商日益增多，公會為促進國際供應鏈的完善、強化資訊交換，協助業者排除投資障礙與挑戰，也特地於今日攜手多家業界夥伴，舉辦「台越ICT產業合作交流會」，搭建溝通與交流平台，會議除了邀請到駐越南臺北經濟文化辦事處代表及越南臺灣事務委員會秘書長阮側柏出席見證外，也找來包括仁寶電腦、奇力新電子等台商夥伴親自分享深耕越南的實戰經驗。

此次會議談論到的主要議題，涵蓋未來發展規劃、實戰經驗分享、投資策略解析等，電電公會除了找來多家在越南的台灣ICT產業廠商，也邀請數家相關供應鏈業者與會，而會中公會副秘書長蔡松慧也親自分享有關「越南ICT產業聯誼會」的背景與未來目標，而公會也希望能藉此交流平台，為所以有意前往越南地區設廠、擴大布局的台灣廠商，提供一個能即時反映業界需求予的管道，並藉此提升台越兩國之間的產業合作效益。

據悉，自美國總統川普上任以來，越南就不斷被外界認為恐將遭受到關稅的痛擊。不過部分在越南設廠的企業，仍選擇繼續擴大產能，其中就包括鴻海（2317）旗下富士康（Foxconn）、及AI伺服器代工廠緯創（3231），根據越南當地媒體的報導顯示，緯創為了「勝利二」計畫（Victory II）在越南河南省打造的高科技電子產品線，已於今年初投入運作，而該廠區將為馬斯克Space X計畫製造高階零件。