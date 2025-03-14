劉揚偉：關稅是CEO非常頭痛的問題 鴻海美國生產將愈來愈多

針對如何因應美國政府的關稅問題？鴻海（2317）董事長劉揚偉14日表示，鴻海與美國客戶，將在美國幾個州有生產合作計畫，將會愈來愈多，一旦計畫成熟之後會讓大家知道。他說，目前的關稅問題，是美國客戶CEO非常頭痛的問題，客戶非常關注，未來一年關稅如何發展，依照美國政府目前的作法，很難去預測，因此，鴻海只能靜觀其變，把能做的部分做好。

針對鴻海全球布局？劉揚偉說，美國是鴻海第一個投資的國家，早在1988年就進入美國，目前鴻海在全球24個國家，擁有233個廠區，因此，全球布局累積相當多經驗，從2022年到2024年，鴻海的資本支出超過3,400億元，與2019年到2021年比較，成長了五成，因此，鴻海在很多區域都做了產能擴充準備。

他說，「關稅有影響了一些需求，但是鴻海的供應鏈韌性，比八年前美國總統川普第一任時期更好，在美國製造方面，我們會積極響應，布建美國生產據點，並彈性調整產能，會等到計畫成熟之後，再跟大家報告」。