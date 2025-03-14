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輝達GTC大會下週登場 仁寶、研華展示AI新成果

中央社／ 台北14日電

輝達（NVIDIA）GTC技術大會將於下週登場，為全球展演AI技術的重要平台，仁寶預告將發表新一代AI-HPC伺服器，採用NVIDIA MGX架構；研華將展示最新邊緣運算AI解決方案，包含生成式AI邊緣系統、服務型引導機器人及醫療AI設備等。

輝達（NVIDIA）GTC技術大會將於17日在聖荷西會展中心（San Jose Convention Center）舉行，是全球重要的AI、高效能運算（HPC）及企業級創新平台。

仁寶電腦今天發布新聞稿表示，將參與GTC展示在AI-HPC GPU伺服器領域的新技術突破，預計發表多款高效GPU伺服器，為AI訓練優化、數據中心運行加速及大規模HPC應用設計，與會者將能預覽基於NVIDIAMGX架構的GPU伺服器，以及其他針對次世代運算環境打造的高密度計算解決方案。

仁寶強調，已開始出貨搭載NVIDIA GH200 GraceHopper超級晶片的伺服器，預計未來將擴大出貨量，因應市場強勁需求。

仁寶表示，AI-HPC創新技術的合作夥伴包括電源解決方案的康舒科技、機箱設計的勤誠興業、數位無限軟體、記憶體製造商三星與液體冷卻技術開發品牌ZutaCore。

研華表示，將參加GTC，並於工業AI、醫療與生命科學兩大展區設立攤位展示最新邊緣運算AI解決方案，包含生成式AI邊緣系統、服務型引導機器人及醫療AI設備3大主軸，並發表最新工業級MGX模組化邊緣伺服器，呈現從端到雲的完整AI邊緣運算系統與伺服器解決方案。

研華邊緣伺服器事業群副總經理鮑志偉說，研華在AI領域的發展重點為邊緣AI（Edge AI），滿足各產業對AI應用的需求，邊緣AI能夠將人工智慧直接部署於終端設備，降低延遲並提升運算效率。

GTC大會上，研華表示，將展示與夥伴在硬體技術上的深度合作，更將重點呈現軟體整合能力，透過夥伴軟體平台強化邊緣AI應用，加速技術部署至工業製造、智慧醫療、智慧交通等領域。

AI 伺服器 研華

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