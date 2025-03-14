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騰輝今年AI相關營收拚翻倍 多元動能力求重返前年表現

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
騰輝電子-KY董事長王有慈（中）、總經理鍾健人（右）、董事邱奕誠（左）。記者尹慧中攝影
騰輝電子-KY董事長王有慈（中）、總經理鍾健人（右）、董事邱奕誠（左）。記者尹慧中攝影

銅箔基板廠商騰輝（6672）今年AI相關營收力拚翻倍，加上航太軍工、半導體測試領域等多元動能，公司經營團隊力求營運重返前年表現。

騰輝電子-KY董事長王有慈14日率領總經理鍾健人以及董事邱奕誠接受媒體聯訪，公司管理層談及公司未來營運展望前景。

王有慈提到，期許公司營運持續成長，有更多盈餘可以分配給股東。

在營運成長動能方面，鍾健人說，公司統計AI相關營收佔比三年前0.2 %，去年大幅提升至1.8%，今年力求持續翻倍到3%。

騰輝看好今年商機AI營收拚翻倍以外，鍾健人說，還有軍工航太商機，該領域占營收7%獲利30%，今年目標提升至10-14%，公司已在全球軍工材料主板PI市占率25%，目標占比會持續成長，競爭者都是美系廠商。

同時封裝測試用材料領域也有龐大機會，可配合老化板PCB廠商持續成長。

他也說，雖然川普拋出關稅議題會影響經濟使外部環境不確定因素高，但公司對自身充滿信心，雖然外部變數多，如墨西哥若被加稅也影響車廠材料需求，但也有正面比如新增土耳其沙烏地訂單，公司今年仍期許雙位數成長，回到前年營運高峰。

AI 營收 航太

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