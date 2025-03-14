3D互動影像顯示協會理事長劉建志當選 盼促跨域合作
台灣3D互動影像顯示產業協會（3DIDA）今天改選理監事，由工研院電光系統所組長劉建志當選理事長。劉建志表示，期盼透過跨域合作，推動3D顯示技術發展與人工智慧（AI）結合應用，促進產業對話與技術推廣。
台灣3D互動影像顯示產業協會發布新聞稿，協會新任理事長劉建志說，未來將深化產學研合作，強化產業交流，並延續3大核心方向，包括產業對話與趨勢鏈結、市場應用落地和構築產業生態鏈。
劉建志表示，協會將強化各界溝通，把握技術發展，推動3D顯示技術進入多元產業，並深化跨域整合，拓展合作機會。期盼透過跨域合作，推動3D顯示技術發展與AI結合應用，促進產業對話與技術推廣。
台灣3D互動影像顯示產業協會於民國100年成立，致力於推動3D顯示技術的研發與應用，串聯產學研能量，促進跨領域合作。會員涵蓋台灣顯示與光電產業上、中、下游大廠，包括宏齊科技、方略電子、穀米機工、喬光科技與成輝光電等。
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