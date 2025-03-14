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台廠進軍Satellite 2025 商討媒合衛星營運商

中央社／ 台北14日電

全球最大規模的國際太空衛星展會Satellite 2025在美國登場，台灣國家太空中心（TASA）今天表示，展覽期間安排多場一對一交流媒合活動，包含衛星營運商Kuiper、Telesat等與台廠洽談，助攻台廠搶進國際太空產業鏈。

Satellite 2025自3月10日起至13日在美國華盛頓特區舉行，TASA執行國科會政策，與經濟部產業發展署及工業技術研究院（ITRI）攜手18家與太空相關的台廠赴Satellite 2025，打造台灣形象館（TaiwanSpace），增加台灣太空產業鏈國際能見度、媒合商機。

TASA指出，台灣形象館今年匯集18家台廠，分為3大展區，包含「太空系統與衛星應用」、「關鍵元件與材料」及「低軌衛星地面通訊設備」，一共15個攤位。

TASA表示，太空系統與衛星應用展出企業包括泰藝電子、穩懋半導體、互宇向量、張量科技、創未來科技、光紅建聖、芳興科技、鐳洋科技及TASA。關鍵元件與材料方面，由益材科技代表。

TASA指出，低軌衛星地面通訊設備則包括環天世通科技、稜研科技、耀登科技、仁寶電腦、敏鈞精密、星相科技、円通科技、邑昇實業、攸泰科技及ITRI。

TASA進一步表示，其中，環天世通、光紅建聖、邑昇實業今年是首度參展。

同時，TASA展出「台灣太空產業地圖」（TaiwanSpace Capabilities Catalog），內容涵蓋222個太空相關企業或機構的產品或業務介紹，可以說是台灣太空產業的線上型錄，有利國際合作夥伴快速了解台灣太空相關企業的樣貌，提供國際廠商或是組織挖掘與台廠潛在的合作商機。

為聚集參觀人潮，TASA表示，台灣形象館11日下午舉辦 Happy Hour交流活動，發送具台灣代表性的甜點，包含鳳梨酥及「3C平安符」綠色乖乖，除讓參展者品嘗到純正台灣味，也藉此認識台灣文化。

TASA指出，駐美代表俞大㵢也在Happy Hour到場為「太空台灣隊」打氣，並表示台灣廠商有能力能夠滿足客戶高度客製化產品或是解決方案的需求，是全球產業夥伴首選。

此外，TASA表示，展覽期間，台灣形象館舉辦多場一對一交流媒合活動，安排多家國際知名航太廠商，如通訊大廠Hughes，全球前四大衛星營運商中的Kuiper、Telesat，加拿大太空製造商MDA Space、盧森堡通訊衛星商SES、法商Thales Alenia Space、AirbusDefence and Space等，與台灣廠商進行洽談。

低軌衛星 太空 美國

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