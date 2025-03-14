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鴻海：2個月內與日本電動車客戶簽製造服務合約

中央社／ 台北14日電

鴻海董事長劉揚偉今天預估，2個月內將與日本電動車客戶簽訂CDMS商業模式合約，第4季Model C電動車將在北美市場正式量產，鴻海也與中東車廠合作，設計電動車電子電氣架構及智慧座艙等軟體產品。

鴻海下午舉行線上法人說明會，談到電動車布局，劉揚偉指出，2024年電動車Model C產品系列推出長哩程版，鴻海也加入電動巴士國家隊，協助達成國產化目標，2024年車載電子終端整體出貨量達到130萬套。

展望今年，劉揚偉透露，鴻海在2個月內將與日本客戶簽訂委託設計製造服務（CDMS）商業模式合約，預估今年中旬Model B電動車進入量產，第3季完成高雄電動巴士工廠認證，第4季Model C電動車將在北美市場正式量產。

電動車電池產線方面，劉揚偉表示，高雄和發電池廠將於第1季進入量產，鴻海也自主開發電巴電池包和商用電動車電池包。

在電動車軟體布局，劉揚偉指出，鴻海與中東車廠合作，設計電動車電子電氣架構及智慧座艙等產品。

在半導體領域，劉揚偉表示，電動車用第三代半導體碳化矽（SiC）車用產品完成驗證，第1季開始出貨，晶片用玻璃重布線路載板量產，並通過終端客戶認證。

在晶片設計服務端，劉揚偉指出，鴻海今年將跨入人工智慧（AI）特殊應用晶片（ASIC）設計服務領域，另外3DIC晶片第一個客戶專案，預計上半年啟動。

在小晶片（chiplet）布局，鴻海說明，電源晶片陸續取得AI伺服器新案導入，新竹廠SiC/IGBT模組已投產，取得電動巴士、商用車、儲能/太陽能試產訂單。

在低軌衛星，劉揚偉表示，鴻海集團規劃到2030年，要成為6G主權低軌星系CDMS模式主要廠商。

劉揚偉 電動車 鴻海

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