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陳其邁率團赴美西 參加NVIDIA GTC大會

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

高雄市長陳其邁14日表示，將於3月16日至20日率領市府團隊訪問美國西岸，受邀參加NVIDIA GTC 2025大會，並拜訪當地指標科技大廠、政府單位及學研機構，推動智慧城市與科技創新合作。此次訪問團由經發局、工務局、交通局、環保局及水利局組成，期盼透過交流深化國際合作，加速高雄產業升級與城市轉型。

陳其邁表示，高雄正從傳統工業城市轉型為智慧科技重鎮，並積極布局AI產業與智慧治理的發展。本次參加 NVIDIA GTC 2025大會，將掌握AI及相關技術的最新發展趨勢，並與NVIDIA高層進行會談，深入討論現有合作專案，並交流未來在技術應用的合作機會，進一步提升高雄在智慧城市、5GAIoT與數位治理等領域的發展動能。

陳其邁進一步指出，為打造高雄的生成式主權AI平台，已於去年底正式啟動「智慧高雄燈塔計畫」，攜手中華電信、NVIDIA、Linker，以及國公營企業共同建置本地端AI模型與平台，以提升政府智慧治理的效率，加速智慧城市發展願景。

此次行程也將前往舊金山灣區，考察水岸經濟發展模式，並拜訪史丹佛大學、Berkeley新創加速器SkyDeck等產官學研機構，借鏡國際經驗，強化高雄在AI城市治理與智慧經濟的競爭力。市府期盼透過這次訪美，深化全球鏈結，推動高雄成為具國際影響力的科技智慧城市。

AI NVIDIA 智慧城市

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