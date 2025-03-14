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大摩：蘋果3月訂單維持強勢 應對關稅提前拉貨

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
摩根士丹利（大摩）證券出具最新報告顯示，蘋果3月訂單維持強勢。路透
摩根士丹利（大摩）證券出具最新報告顯示，蘋果3月訂單維持強勢。路透

蘋果推出最新iPhone 16e後，摩根士丹利（大摩）證券出具最新報告顯示，今年首季iPhone與iPad生產量較前季下滑，但第2季年增率仍具長動能，且3月訂單也維持強勢不變，主要為應對關稅而提前拉貨。

根據大摩最新預測，2025年第1季iPhone預計生產量上調200萬支，達5,000萬台，雖季減32%，但仍較去年同期成長4%；至於第2季，iPhone預計生產4,100萬支，季減18%，但年增5%，全年供應鏈仍維持穩定增長。

在iPad方面，第1季生產預估亦上調150萬台，達1,100萬台，但季減27%、年減4%。不過，第2季iPad生產量預計回升至1,150萬台，季增5%、年增10%，顯示市場需求回暖。

大摩台灣區研究部主管施曉娟表示，根據供應鏈檢查顯示，2月iPhone出貨量，包括iPhone 16e與主流iPhone 16等均優於預期，預計3月訂單仍維持強勁不變。不過，主因是受關稅上漲影響，而非需求成長所致，同時也將關注提前拉貨是否影響第2季的生產動能，後市仍需密切觀察。

iPhone iPhone 16

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