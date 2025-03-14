英業達GTC大會參展 高管帶隊秀最新「EdgeAI」產品陣容

晶片大廠輝達（NVIDIA）AI年度盛會「2025 GTC」將於美西時間3月17日（下周一）正式登場，而入列「金牌贊助商」的代工大廠英業達（2356）也宣布，團隊除了將會派高管親自出席，也將在現場展示旗下最新的「Edge AI」新產品陣容。英業達強調，「邊緣AI的世界已經到來！」未來無論是在雲端、邊緣還是設備中，都將運用到各種AI技術，而團隊也將持續站在領先地位，推動AI的發展。

「2025 GTC大會」為輝達一年最大的新品發表會，不僅將世界各地的專業工程師、及研究人員會聚一堂，甚至也邀請多位科技大老親自到場。英業達指出，邊緣AI的世界已經到來，而團隊也持續處於這一變革性轉變的最前沿。這次NVIDIA GTC 2025大會中，英業達將展示我們廣泛的基於NVIDIA的邊緣AI產品群組，這些產品將以更智慧、更快、更高效的解決方案為各行各業提供動力。

英業達透露，此次集團展示的邊緣AI產品中，都已廣泛整合了各種輝達NVIDIA平臺，包括：NVIDIA Jetson Orin Nano、NVIDIA Jetson Orin NX、NVIDIA Jetson AGX Orin和NVIDIA IGX Orin平臺等。英業達補充，截至目前就連旗下英研智能（AIMobile）為AI邊緣運算領域打造出的創新智慧邊緣運算盒（AIM-Edge）系列產品，都已能開始支援NVIDIA超級模式。

英業達強調，這些產品目前也已陸續導入到不同的場域、並實際開始應用，而我們的邊緣AI解決方案也確實的提高了關鍵行業的效率和安全性，包括：「智慧建築、製造、運輸、零售、鐵路、醫療、工業應用和自主行動機器人」等場域。而這也代表我們已正式成功的替業界重新定義了多種「邊緣AI」的未來發展可能。