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慧榮推出全球首款支援128TB的PCIe Gen5企業級SSD RDK

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
慧榮推出全球首款支援128TB的PCIe Gen5企業級SSD RDK ，並於中國閃存峰會亮相。圖／慧榮提供
慧榮推出全球首款支援128TB的PCIe Gen5企業級SSD RDK ，並於中國閃存峰會亮相。圖／慧榮提供

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技（NasdaqGS: SIMO），宣布領先業界首款支援QLC NAND的MonTitan SSD參考設計套件（RDK）已開始送樣給客戶及合作夥伴，支援容量高達128TB。慧榮表示，此全新產品採用先進的MonTitan PCIe Gen5 SSD開發平台，為OEM廠商及合作夥伴提供功能強大且高效的RDK，加速企業級與資料中心AI SSD儲存解決方案的上市腳步。此款RDK已於本月舉行的中國閃存峰會亮相。

慧榮強調，MonTitan SSD RDK採用公司開發PCIe雙連接埠企業級SM8366控制晶片，支援PCIe Gen5 x4 NVMe 2.0和OCP 2.5資料中心規格，為新一代大型資料儲存需求提供卓越的效能、QoS與超大容量。

此款128TB SSD RDK採用最新2Tb晶粒的QLC NAND，並搭載專為企業級與資料中心優化的韌體，確保在嚴苛環境下依然維持高可靠性與耐久性。該SSD設計可實現超過14 GB/s的卓越連續讀取速度及超過3.3M IOPS的隨機讀取效能，進一步提升吞吐量並減少運行瓶頸。

相較於其他PCIe Gen5高容量解決方案，MonTitan SSD 解決方案能提升超過25%的隨機讀取效能，顯著縮短大型語言模型（LLM）訓練和圖神經網路（GNN）推理運算時間，同時降低AI儲存平台的能耗預算，提高AI GPU的運算效能。

SSD 控制晶片

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