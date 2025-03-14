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不再掉隊！仁寶大舉參與今年輝達 GTC

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

仁寶電腦（2324）14日宣布，將參與NVIDIA GTC 2025，展示其在AI-HPC GPU伺服器領域的最新技術突破。GTC 2025將於18日在聖荷西會展中心（San Jose Convention Center）舉行，是全球最重要的AI、高效能運算（HPC）及企業級創新平台。

仁寶在電子五哥中，最晚搭上AI伺服器的成長浪潮，去年輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳邀宴電子大廠，仁寶並未獲邀，今年仁寶則大舉參與GTC大會。

此次仁寶將發表多款高效能GPU伺服器，專為AI訓練優化、數據中心運行加速及大規模HPC應用而設計。與會者可搶先預覽基於NVIDIA MGX架構的GPU伺服器，以及其他針對次世代運算環境打造的高密度計算解決方案。此外，仁寶已開始出貨搭載NVIDIA GH200 Grace Hopper™超級晶片的伺服器，並預計未來將擴大出貨量，以因應市場強勁需求並展現市場信心。

仁寶表示，GTC 2025是展示仁寶AI-HPC創新技術的最佳舞台，仁寶將與業界領導夥伴合作，包括電源解決方案業者康舒科技（6282）、機箱設計業者勤誠興業（8210）、軟體開發廠數位無限軟體、全球知名記憶體製造商三星電子與兩相直接液體冷卻技術開發專業品牌ZutaCore，合作夥伴們也將在展位上發表主題演講，探討高效能運算的未來發展趨勢。

隨著AI應用持續推動產業變革，仁寶指出，仁寶將致力於打造先進GPU伺服器架構，幫助企業高效應對計算密集型工作負載。GTC 2025參與者將有機會深入了解仁寶最新技術突破，並探索次世代AI基礎設施發展方向。除了GTC 2025的全球首發，仁寶也將參與歐洲CloudFest展覽會，展示AI與HPC解決方案，進一步拓展國際市場。

AI 仁寶 伺服器 輝達

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