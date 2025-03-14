研華2025 GTC 大會 展示邊緣運算與醫療 AI 軟硬整合方案

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）將於3月17至21日參加NVIDIA 2025 GTC大會（美國聖荷西會議中心），並於工業AI、醫療與生命科學兩大展區設立攤位展示。研華此次將展示最新邊緣運算AI解決方案，包含生成式AI邊緣系統、服務型引導機器人及醫療AI設備等三大主軸，並發表最新工業級MGX模組化邊緣伺服器，全方位呈現從端到雲的完整AI邊緣運算系統與伺服器解決方案，透過研華卓越的軟硬體整合能力，協助產業夥伴加速導入AI。

研華邊緣伺服器事業群副總經理鮑志偉表示，研華在AI領域的發展重點為邊緣AI（Edge AI），致力於滿足各產業對AI應用的需求。邊緣AI能夠將人工智慧直接部署於終端設備，降低延遲並提升運算效率。本次GTC大會，研華不僅將展示與夥伴在硬體技術上的深度合作，更將重點呈現軟體整合能力，透過夥伴軟體平台強化邊緣AI應用，加速技術部署至工業製造、智慧醫療、智慧交通等領域。

研華MIC-733-AO邊緣AI系統整合生成式人工智慧模型，成功支援大型語言模型（LLMs）、視覺語言模型（VLM）、視覺變換器（ViT），以及圖像與對話生成模型Llamaspeak。憑藉高AI運算能力，研華MIC-733-AO整合AI軟體和預先訓練的模型，顯著縮短開發與部署時間。相較於雲端AI，邊緣端生成式AI提供更即時的回應、更低的資安風險與更少的網路傳輸成本，特別適合於需要即時反應的智慧城市與安全監控應用；目前，該技術已成功導入研華自家產線，提升生產效率與智能化管理。

研華亦攜手威剛科技，共同開發新一代自主移動機器人（AMR），具備高整合度的攝影機與感測器，可提供全方位感知、精準定位與高效導航功能，大幅縮短AMR部署時間達70%。此外，該機器人結合LLM（大型語言模型）、VLM（視覺語言模型）及檢索增強生成技術（RAG），使其具備自然語言聲音理解與推理能力，根據語音指令執行導引與服務任務，預期將為服務業進一步帶來應用革新。

研華醫療級AI IGX Orin系統MIC-735M-IO成功整合夥伴醫療軟體SDK，已成功開發出心臟超音波檢測、大腸鏡檢測等八大AI醫療模型。開發者可直接下載醫療AI模型並部屬於MIC-735M-IO打造醫療設備，將可大幅縮短AI模型開發時程。此外，該系統整合極低延遲影像傳輸技術，能夠即時處理手術室內感測數據與AI推論結果，協助臨床醫療團隊加速決策，提高診斷精準度與治療效率。