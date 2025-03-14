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輝達美國加州AI大會GTC 2025 陳其邁以VIP受邀出席…市府證實

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市長陳其邁將赴美參加輝達AI大會GTC 2025。記者郭韋綺／翻攝
高雄市長陳其邁將赴美參加輝達AI大會GTC 2025。記者郭韋綺／翻攝

輝達（NVIDIA）3月17日至21日將在美國加州聖荷西舉辦全球首要的人工智慧（AI）大會 GTC 2025，高雄市長陳其邁將以VIP身分受邀，也是全台唯一地方首長參與，對陳其邁赴美出席科技盛宴消息，市府今證實。

據了解，陳其邁預計明天深夜出發飛往美國，科技盛宴上除與輝達執行長黃仁勳互動，也有機會與國際級科技大廠接觸，為高雄在地的半導體產業鏈、軟體科技園區增加更多設廠機會，另，在美國也會安排與市政相關的行程，提升高雄國際能見度。

輝達在加州聖荷西所舉辦的GTC 2025，共有1000多場會議、2000位講者和近400家參展廠商，並聚集AI界頂尖人才齊聚一堂，估計來自世界各國2萬5000人與會，還有30萬名與會者線上參加。

大會上將展示輝達AI先進運算平台，探討如何解決全球最重要且棘手的難題，其中包括網路安全、氣候研究、醫療照護、人形機器人技術及自駕車技術等；並從大型語言模型和物理人工智慧到雲端運算和科學探索。

據指出，NVIDIA全方位平台正在推動下一場產業革命，3月20日GTC會議上也會有首屆量子日，匯集世界量子運算產業領導者與黃仁勳對談，就量子運算現狀和未來提供見解。

美國 輝達 陳其邁

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