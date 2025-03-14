創新領航！華碩榮登2025全球百大創新機構
品牌大廠華碩（2357）宣布躋身2025年科睿唯安全球百大創新機構 （Top 100 Global Innovators 2025）榜單，旨在表彰全球最具創新實力企業。根據科睿唯安調查，華碩憑藉強大專利策略、專利影響力與全球布局的突出表現，展現其卓越領導力。
華碩共同執行長許先越表示，「我們很榮幸獲得全球百大創新機構殊榮，這是對華碩在創新與技術領域持續深耕與卓越表現的肯定。我們不斷突破界限，致力於以使用者為核心，打造創新產品，而專利正是企業創新的最佳印證」。
全球百大創新機構評選標準，涵蓋專利申請數、獲取數量、技術品質，以及其在創新領域的領導地位。華碩始終致力於科技創新，並將智慧財產權視為關鍵發展重點。近年來，華碩的全球專利申請量持續成長。截至2024年第3季，華碩已在全球取得7,447項專利，並於2024年新增453項專利，其中包括：148項台灣專利、130項亞洲地區專利、175項歐洲與北美地區專利。
此外，華碩積極拓展高端通訊市場，截至2024年第3季，該領域專利申請量已達234項。截至2024年底，華碩已向歐洲電信標準協會（ETSI）宣告，367組標準必要專利家族，展現公司在電信技術標準領域的穩健成長。而專利品質亦可透過實際應用價值評估，華碩持續推動通訊領域專利授權，發揮影響力。
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