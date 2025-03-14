童子賢看台積電合資救英特爾「要成功不易」 千億赴美投資有望成霸主

台積電宣布加碼投資美國千億美元，董事長魏哲家更是大動作在總統府說明；近日又傳出台積電將跟輝達、超微、博通和高通等合資經營英特爾，並由台積電負責晶圓代工，且持股不超過50%。和碩董事長童子賢說，台積電赴美有可能擴張訂單，甚至形成霸主地位，但跟合資管理英特爾較為複雜，兩者生產線模式不同，希望外界傳聞不要發生。

近期外媒及業界盛傳，美官方促使台積電等廠商接手英特爾晶圓代工部門，以拯救英特爾岌岌可危的營運表現。童子賢說，台積電表現良好、一舉一動都受矚目，但除了赴美千億元投資是由魏哲家親自宣布外，其他傳聞尚無法證實。他個人認為，台積電跟輝達等其他科技界大咖合資營運英特爾，是管理、組織、技術的複查整合，不容易成功。

童子賢說，英特爾雖然是歷史悠久的半導體公司，發明了微處理器、動態記憶體DRAM等，在過往50多年間帶來創新發明，但風華不再，現在CPU不再是資訊產業的核心。「台積電得思考搶救一家CPU公司的意義為何」。

有傳聞指出，可能會將英特爾的產品跟代工拆分。童子賢表示，自己請教業界前輩後發現，英特爾製程跟台積電製程安排大不相同，英特爾是以自己的產品為主，台積電則是專業代工，若要把英特爾生產線調整成台積電的方式不容易。希望台積電合資管理英特爾一事只是傳聞，不要發生。

然而，雖然美國生產成本較貴，但童子賢樂觀看待台積電赴美投資。他分析，台積電技術無可取代，顧客可能會埋待漲價，毛利率不受影響。或是毛利率稍微降低，例如從60%降低至40%，但台積電可以爭取更多訂單，壓制競爭對手空間，成為高毛利跟中毛利的霸主，對台積電而言不一定是壞事。