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台燿受惠800G switch需求 法人看好高階 CCL 市占拉升

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

銅箔基板廠商近年積極開拓高階應用，其中銅箔基板廠商台燿（6274）受惠800G switch需求，法人看好高階CCL市占拉升，全年營收將逐季成長至第3季。

法人預估，台燿首季可望淡季不淡，受惠於800G switch新客戶加入，M8材料需求看增，加上既有M7材料則將維持原有拉貨熱度 ，有利產品組合優化。

法人預估，台燿首季營收獲利可望同步優於去年第4季，並積極爭取CSP ASIC sever 下一代訂單，預期最快今年上半年開花結果。

Switch 台燿 營收 銅箔基板

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