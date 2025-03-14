聚焦人才布局！大數據宣佈再度響應 「2025 TALENT, in Taiwan台灣人才永續行動聯盟」

隨著少子化與高齡化的挑戰加劇，台灣勞動市場正面臨前所未有的人才缺口，國發會預測至2030年將短缺48萬名專業人才。AI轉型浪潮推動企業數位化進程，進一步加劇數據科技領域的專業人才短缺。為持續強化人才永續發展並深化企業競爭力，大數據股份有限公司今（14）日正式宣布，再度響應「TALENT, in Taiwan台灣人才永續行動聯盟」，並通過「意義與價值」、「多元與包容」、「獎酬與激勵」、「身心與健康」、「培育與成長」、「溝通與體驗」等六大人才永續指標。大數據(股)公司營運長蔣志薇表示，人才是企業發展的核心動力，也是影響企業競爭力的關鍵指標。我們將透過結合產官學資源及自身數據科技影響力，持續投入人才發展，推動多元、包容與創新的職場環境，讓企業與人才能夠雙向成長。

強化多元包容 打造安全、尊重工作場域

「TALENT, in Taiwan台灣人才永續行動聯盟」由天下學習與Cheers快樂工作人於2022年發起，並參考世界經濟論壇與國內外專家會議制定六大人才永續指標，倡議企業共同推動人才永續發展。大數據(股)公司積極落實公平雇用政策，產品中心性別比例已達1.5:1，並持續聘用身心障礙人才，促進職場多元共融。此外，公司定期舉辦性別平等工作坊、法律與職場防治講座，確保每位員工都能在安全、相互尊重的環境中發展職涯。

深化產學合作 助力未來人才培育

在人才發展方面，大數據(股)公司推動「學習分享、分享學習」的企業文化，不僅透過「大數據企業學院」提供內部必修與選修課程，及開放同仁申請教育學習補助，並鼓勵同仁輪流分享最新技術、趨勢或是任何能幫助團隊共同成長的資訊。公司也透過訂閱多元的生成式AI軟體，支持同仁將AI導入工作流程中，提升專業競爭力。

創造健康職場 提升員工幸福感

大數據(股)公司

透過多元化的「健康促進」和「健康管理」活動，為每位員工的健康把關，更致力於促進員工個人健康的生活型態和行為。除了舉辦每月慶生會、員工旅遊、員工健康檢查等，更定期開放健身房團體課程，舉辦運動會與健康促進活動，營造正向職場氛圍。同時，透過彈性工時、特殊福利假、遠端工作機制，提升員工工作與生活的平衡。

大數據(股)公司積極延攬多元人才，提供最佳的工作體驗，並持續優化職場環境，以吸引年輕世代加入。未來，公司將深化產學合作，拓展數據科技人才網絡，並強化企業治理與市場競爭力，為迎接數據經濟時代累積關鍵動能。

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