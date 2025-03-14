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台積電救英特爾傳聞再起 郭智輝：現在認知作戰非常厲害

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
關於台積電（2330）出手救英特爾傳聞再起，經濟部長郭智輝14日表示，這是沒有經證實的問題，他不評論這些訊息。（美聯社）
關於台積電（2330）出手救英特爾傳聞再起，經濟部長郭智輝14日表示，這是沒有經證實的問題，他不評論這些訊息。（美聯社）

關於台積電（2330）出手救英特爾傳聞再起，經濟部長郭智輝14日表示，這是沒有經證實的問題，他不評論這些訊息。郭智輝並強調，不要用傳聞來問問題，現在認知作戰非常厲害，「我就據事實來跟各位報告」。

經濟部長郭智輝14日陪同行政院長卓榮泰出席立法院提出「施政方針及施政報告繼續質詢」，對於媒體詢問有關台積電出手救英特爾傳聞再起一事，做了以上表示。

此外，郭智輝還說，台積電不是國營公司，台積電要如何經營，政府是無法干涉，也沒辦法要求，台積電雖然有國家的投資，但他不是國營企業，所以若以比照國營公司的方式來監管台積電，標準太高。

郭智輝也重申，我國所有企業對外投資，都必須經過投審會，審核通過才會放行。

此外，針對經濟部將在3月下旬召開電價審議會，決定4月電價。外界擔心自2022年起工業用電三年已調漲四次，此次若再調漲，將影響企業獲利。對此，郭智輝表示，電價部分由電價審議委員會決定，經濟部一向尊重審議結果。

台積電 英特爾 郭智輝

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