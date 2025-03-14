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陳立武主拆英特爾代工業務？陸行之認為可能性大

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
英特爾公司宣佈華裔陳立武（Lip-Bu Tan）為公司首席執行官。（圖源英特爾官網）
英特爾公司宣佈華裔陳立武（Lip-Bu Tan）為公司首席執行官。（圖源英特爾官網）

英特爾延聘半導體業大咖、前董事陳立武出任執行長，18日生效。外界好奇他對英特爾晶圓代工業務（IFS）是主拆或主合，前外資分析師陸行之稍早在臉書提出看法，認為陳立武主張拆分晶圓代工業務的可能性大。半導體業界認為，若陳主拆，將加速拍板英特爾分拆代工業務，引進台積電（2330）等大咖合資設立的新公司。

日前外電報導，在美國川普政府要求下，台積電（2330）已向大客戶輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、博通及高通等美國晶片大廠提議，共同組成合資企業，攜手經營英特爾的晶圓製造事業，由台積電負責英特爾晶圓代工部門營運，且持股不超過50%。

英特爾目前在美國亞利桑那州、新墨西哥州、奧勒岡州及俄亥俄州等地都有晶圓廠。富邦投顧董事長陳奕光認為，若台積電真得負責英特爾晶圓代工部門營運，對台積電毛利率影響有待重新評估，因英特爾未曾揭露其代工產能，一般認為在2~3個百分點之間。

以下為陸行之臉書全文

感覺陳立武大師是來分拆 Intel 晶圓代工事業的，在他的演講之中最後一段，他提到要成功做晶圓代工，絕對不能跟客戶直接競爭，要是有哪位大大知道當初陳先生為何在季辛格在位時，於去年8月突然離開 Intel 董事會，就可以知道他是主拆，還是主合了？他跟季辛格的意見有何大不同？

免費問了谷歌 Gemini 2.0 Flash 說：根據我目前掌握的資訊，陳立武離開英特爾董事會的主要原因，與他和公司高層在以下幾個方面的意見分歧有關：

* 公司營運策略：

* 陳立武與英特爾前執行長季辛格（Pat Gelsinger）在員工規模、代工策略和工作文化等方面存在分歧。

* 具體來說，陳立武對於英特爾龐大的人力、代工製造的方式、以及公司內部規避風險和官僚文化感到不滿。

* AI策略：

* 陳立武認為英特爾在人工智慧（AI）領域的策略落後。

綜合來看，陳立武的離開反映了他在英特爾未來發展方向上，與公司高層存在較大的理念差異。

台積電 晶圓代工 英特爾 陳立武 陸行之

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