陳立武主拆英特爾代工業務？陸行之認為可能性大

英特爾延聘半導體業大咖、前董事陳立武出任執行長，18日生效。外界好奇他對英特爾晶圓代工業務（IFS）是主拆或主合，前外資分析師陸行之稍早在臉書提出看法，認為陳立武主張拆分晶圓代工業務的可能性大。半導體業界認為，若陳主拆，將加速拍板英特爾分拆代工業務，引進台積電（2330）等大咖合資設立的新公司。

日前外電報導，在美國川普政府要求下，台積電（2330）已向大客戶輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、博通及高通等美國晶片大廠提議，共同組成合資企業，攜手經營英特爾的晶圓製造事業，由台積電負責英特爾晶圓代工部門營運，且持股不超過50%。

英特爾目前在美國亞利桑那州、新墨西哥州、奧勒岡州及俄亥俄州等地都有晶圓廠。富邦投顧董事長陳奕光認為，若台積電真得負責英特爾晶圓代工部門營運，對台積電毛利率影響有待重新評估，因英特爾未曾揭露其代工產能，一般認為在2~3個百分點之間。

以下為陸行之臉書全文：