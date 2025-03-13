元太奪 Google 超強 AI 機器人大單

輝達GTC大會下周開展前夕，Google於13日提前端出超強AI機器人模型，讓機器人不只會摺紙、還會灌籃，將先導入Google轉投資美國機器人開發商、有「特斯拉機器人布局最大勁敵」之譽的Apptronik公司的人形機器人，引爆新一波機器人大商機。

台廠當中，元太（8069）率先打入Apptronik供應鏈，提供其電子紙用於Apptronik人形機器人臉部及上半身，與人類進行溝通，扮演串聯人機介面溝通要角。

法人看好，元太近年強攻電子標籤等利基應用，站在節能ESG的大趨勢上前進，如今又新增機器人新應用，在Google超強機器人領頭下，元太也將跟著大啖機器人商機，後市更值得期待。

根據Apptronik介紹，該公司人形機器人採用元太的電子紙，用於人形機器人的臉部及上半身，透過電子紙來顯示訊息，與人類進行溝通；同時，也能顯示機器人的身分訊息，例如自定義名稱和機器人的當前任務或電池電量等，扮演串聯人機介面溝通要角。

業界人士分析，電子紙具備更護眼，而且更省電的特性，非常適合用於機器人，隨著元太打入Google相關人形機器人供應鏈，也為元太打響從消費性電子轉戰當紅的機器人應用的第一砲，更是電子紙應用再突破增添亮點。

元太董事長李政昊強調，元太長期投入電子紙的創新研發，電子紙不換畫面不耗電，該公司期望能用低碳電子紙顯示器，取代所有表面來改變世界，讓世界因有了電子紙而更加智慧、環保和美好。

他說，電子紙只在換畫面時用電的低耗電特性，元太發展出P·ESG的特有架構，元太的產品讓所有表面數位顯示又低碳節能，成為氣候變遷的下最好的顯示解決方案。

Google旗下DeepMind推出以Gemini 2.0大語言模型，訓練出用於控制機器人的Gemini Robotics和Gemini Robotics-ER兩種AI模型，前者強調通用、互動與敏捷性，可開發更擬人化的機器人，後者專注於空間理解，能更精準感知與推理環境。

經過Google新模型訓練的機器人，可執行更精細的操作任務，如流暢地摺紙、拉開夾鏈袋，甚至灌籃等，業界大為讚嘆。加州大學柏克萊分校機器人學教授Ken Goldberg高呼為「機器人領域令人興奮的進展」，麻省理工學院教授兼豐田研究院機器人研究副總裁Russ Tedrake也認為對機器人而言「是重要的一步」。

Google規劃，相關新AI機器人模型將率先導入Apptronik的人形機器人，雙方攜手加速人形機器人發展，Google同時選定Agile Robots、Agility Robotics、Boston Dynamics、Enchanted Tools等一起合作。

Apptronik是Google大力扶植的美國機器人開發商。Google旗下DeepMind去年12月與Apptronik達成策略合作夥伴協議，將結合AI軟體與硬體，推進人形機器人發展，Google 2月更參與Apptronik上的3.5億美元A輪融資，合作關係愈趨密切。