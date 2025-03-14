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遠傳淨零 布局離岸風電
遠傳電信（4904）擴大多元綠電來源，除了太陽能也布局風電，遠傳昨（13）日宣布，與哥本哈根基礎建設基金（CIP）旗下的渢妙一期風場簽訂企業綠電契約，遠傳將取得渢妙一期風場發電容量的10%、為期30年的離岸風電供應。
哥本哈根基礎建設基金（CIP）在台灣已完成兩座離岸風場，現正開發的渢妙一期離岸風場，位於台中市海域距岸約35公里處，規劃設置33座風力機組、共計500MW容量，預定於2027年底完工。
遠傳總經理井琪表示，遠傳與CIP旗下渢妙風場攜手合作，透過簽訂長期企業綠電契約，進一步深化遠傳在再生能源領域多元布局，確保穩定且高效的綠電供應。
CIP亞太市場負責人暨渢妙風場董事長Thomas Wibe Poulsen表示，隨著渢妙一期風場融資將到位，今年將正式展開風場施工，成為第三階段區塊開發首座融資到位、進入建設階段的案場。
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